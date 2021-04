La CIG anuncia que continuará con las protestas de Correos ante la carencia de personal

La sección de Correos del sindicato CIG anunció ayer su intención de dar continuidad a su calendario de movilizaciones ante la falta de soluciones por parte de la compañía por la falta de personal. Según apuntó el sindicato por medio de un comunicado, la próxima concentración tendrá lugar en un principio mañana a partir de las 09.00 horas a las puertas de la oficina central de Ferrol, frente al teatro Jofre.





La CIG señaló que la decisión se tomó “ante a ausencia de resposta” a las peticiones de la misma durante el último acto de protesta, celebrado el pasado 12 de marzo, y denunció la “sobrecarga de traballo” de la plantilla a causa de “o brutal recorte da contratación”. Así, la central advirtió que continuará con las acciones de protesta “ata que se contrate ao persoal necesario para poder prestar o servizo axeitadamente”.





Y es que, como apunta el sindicato, esta situación está afectando gravemente no solo a la salud de la plantilla –la central detalla que, a día de hoy, cuatro de los trabajadores se encuentran de baja por lesiones derivadas de su actividad laboral–, sino también al propio servicio que esta realiza, viéndose impedida a cubrir adecuadamente todas las zonas de reparto por la escasez de personal. “A empresa xustifica estes recortes pola caída da actividade no sector tradicional”, señala la CIG, al tiempo que asevera que este descenso no tiene en cuenta el gran aumento registrado en el reparto de paquetería y de correspondencia certificada.





Por último, desde la central sindical se ha querido mencionar la gran afectación que la pandemia ha tenido en el servicio y sus trabajadores, siendo este el segundo sector laboral considerado esencial con un mayor número de contagios durante la primera ola de coronavirus.