Lino López: “Solo un equipo como este es capaz de remontar así”

Exultante y visiblemente emocionado, Lino López trataba de disfrutar cada instante de un ascenso que vivió con intensidad. Acumula ya algún que otro logro de postín en el banquillo del Baxi Ferrol, pero pocos tan emotivos como este del que, aseguró, “ha sido un partido increible”. Fiel a sus principios, reveló la que ha sido la clave de una temporada impecable al insistir en que “solo un equipo unido y que cree en lo que está haciendo, un equipo que pone por encima de las expectativas individuales el bien del equipo, que trabaja día a día, es capaz de darle la vuelta a un partido como este”.





En una ocasión tan especial, alabó el trabajo de su equipo técnico y de las jugadoras, también de la directiva y tuvo un recuerdo especial para el anterior presidente, Leopoldo Ibáñez, “que apostó por mí para entrar en la familia del Uni Ferrol y sé que estaría encantado de estar aquí, porque él empezó el proyecto hace dos años”. Precisamente, para esas jugadoras a las que la pandemia arrebató el pasado ejercicio la posibilidad de disputar la fase de ascenso también tuvo buenas palabras. En su agradecimiento no se olvidó de su familia y, sobre todo, recordó la esencia de este club: “Hay veces que se consiguen victorias, pero no con este grupo humano y eso me hace muy feliz. Es una sensación irrepetible. Por cosas como esta me hice entrenador y amo el baloncesto”.





Sandra Prieto: “Aunque parece todo muy fácil, no lo es”

Entrenadora de la casa, Sandra Prieto sabe de primera mano lo difícil que es un logro como este. La departamental se sacó la espinita pues a ella le tocó, precisamente, acompañar al equipo en su doloroso descenso hace dos años. Ahora que ha ajustado cuentas, sus palabras ilustran a la perfección lo que ha sido esta temporada, resumida en un último partido: “Aunque parece todo muy fácil, no lo es y hay que trabajar mucho y pelear cada minuto para llegar hasta el final. Lo de hoy –por ayer–, es el resumen de lo que ha sido esto desde el primer día hasta ahora. Y cuando lo haces bien y con ilusión tienes la recompensa de estar en primera... espero que por mucho tiempo”





Natalia Rodríguez: “Es un orgullo muy grande estar en LF 1”

Natalia Rodríguez se ha convertido en una de las protagonistas inesperadas de la fase en el Baxi Ferrol. Como el día anterior ante UCAM, la canaria volvió a ser determinante, aunque prefiere poner el foco no en sus méritos, sino en el trabajo del equipo “que no es algo de dos días, ya viene de la temporada pasada”. Para ella, que vivió el descenso de hace dos años, “estar de nuevo en Primera es un orgullo”, más en una temporada en la que "el club ha puesto todos los medios posibles para subir". Un ascenso muy sufrido que durante el choque de ayer se puso muy cuesta arriba. A pesar de ello, “siempre confié en el equipo. Nos costó lo suyo, pero hemos logrado el objetivo final”.