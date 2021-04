Lino López: “Tenemos que defender bien y no precipitarnos”

“Orgulloso” por el “trabajo de un equipo que sigue peleando, sigue defendiendo, sigue creyendo”, Lino López valoraba ayer tras el partido ante el UCAM Primafrío Jairis los méritos de su escuadra para alcanzar un puesto en una de las dos semifinales de hoy en la que se repartirán las dos plazas de ascenso. Un partido al que las ferrolanas llegan tras vaciarse en una contienda previa que comenzó con el sobresalto de esos 25 puntos que las murcianas le endosaron en el arranque del encuentro. “No estuvimos bien, les dejamos muchos tiros liberados”, reconocía el preparador sin restar méritos a un oponente “que tuvo mucho acierto. Son un equipo de mucha calidad”.





Las cosas cambiaron radicalmente a partir de un segundo parcial en el que “solo nos meten nueve puntos porque estuvimos muy bien en defensa, presionando a todo el campo, forzando malas selecciones de tiro...”. Aspectos básicos que Lino López no duda en señalar como “el camino” a seguir para que el Baxi Ferrol logre hoy superar al Construcción Ardoi y alcance el ascenso. “Tenemos que defender bien y en ataque no precipitarnos, leer las ventajas, no tener prisa...”.





Complicado

El técnico departamental recuerda que en un torneo como este, en el que los doce equipos que entran en liza quieren ascender, “no hay nada fácil. Tienes que estar a un nivel muy alto en todos los sentidos. A nivel técnico y táctico todas las jugadoras tienen que estar muy concentradas” y ahí pone en valor la aportación de todo el equipo como bloque, porque de nuevo se demostró que “cualquier jugadora que sale del banquillo lo hace concentrada y muy implicada en lo que estamos haciendo”. Ayer ese banquillo le dio al Baxi Ferrol 41 puntos, muchos de ellos decisivos.





Pero hoy tienen que repetir ante el Construcciones Ardoi e insistir en “ese desgaste que hacemos del rival, que muchos equipos lo pagan, porque condicionamos su ataque y hacen peores selecciones de tiro, juegan menos sistemas en estático...”. Pero también con una buena interpretación del juego ofensivo, “con buenas selecciones, sin pérdidas y sin precipitarnos”.





¿Y Ardoi? ¿Qué le espera al Baxi Ferrol hoy? “Ante Sant Adriá se ha visto que es un equipo que siempre se engancha a la pista y compite”, resume Lino López para quien su próximo oponente “defendió increíble ayer. Nosotros ya lo vivimos en nuestras carnes. Es muy duro y sabe a lo que juega”. Sin embargo, y como ha sido durante toda la temporada, también advierte que de lo que se tiene que preocupar su equipo es de “pensar en nosotros. Lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido nuestro trabajo y en eso es en lo que tenemos que centrarnos”.