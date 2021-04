Primer asalto para el Baxi Ferrol

Tras más de siete meses de trabajo, una liga regular saldada con pleno de victorias –26 triunfos– y los deberes muy bien hechos, el Baxi Ferrol ha llegado al momento de la temporada que lleva tanto tiempo esperando: la fase de ascenso en la que la escuadra departamental se juega su regreso a la elite del baloncesto español dos años después de que perdiese la categoría.





Con un sistema de competición muy exigente física y mentalmente, en el que el margen de error es mínimo, el estreno de esta mañana –11.00 horas, Pabellón Europa– ante el Advisoria Maresme será determinante en el camino a seguir por las de Lino López que, además, obtendrán la primera medida real del potencial de los adversarios con los que se van a topar en los próximos cuatro días.





En un torneo de estas características ni hay rivales asequibles ni partidos fáciles pero, sobre el papel y a tenor de la clasificación en la liga regular, el Advisoria Maresme puede ser un adversario propicio para que el Baxi Ferrol, que inevitablemente parte como uno de los favoritos, suelte lastre y presión. Su entrenador, sin embargo, ya ha advertido en los últimos días de la dificultad que entraña el equipo catalán. Una escuadra que acabó cuarta en el grupo C, con 16 victorias y 10 derrotas y unos números mucho más discretos que las ferrolanas, pero que a un único partido puede sorprender a cualquiera.





Eso es, precisamente, lo que pretende evitar el conjunto de la ciudad naval y la mejor manera de lograrlo es mantenerse “fiel” a sus principios, a ese estilo de juego que lo ha llevado, y de qué manera, hasta aquí. “En una fase de ascenso no podemos depender de si estamos inspirados o no, sino de que no nos metan”, revelaba Lino López en las últimas horas aportando la que será clave de los posibles éxitos del Baxi Ferrol: la defensa. Es desde ella desde la que el preparador aspira a que las suyas, con la solidaridad y intensidad que las caracteriza, desarbolen al Advisoria Maresme.





Las catalanas son una escuadra talentosa y con descaro, con un núcleo fuerte compuesto por las experimentadas Hurtado, Vila y Ruano pero muy bien acompañado por jugadoras que “pueden tener buenos momentos de inspiración”. Aplicar una elevada intensidad al juego ha de ser otro de los aspectos de los que el Baxi Ferrol, con un banquillo mucho más profundo, pueda sacar partido desgastando a la columna vertebral de su oponente.





Pero sin duda, una de las grandes incógnitas en las filas ferrolanas es el concurso de Irene Garí, que hace unas semanas sufrió una microrrotura fibrilar que le ha impedido ejercitarse hasta ahora con el grupo. Su posible ausencia resta, pero también condiciona, pues, por el sistema de cupo de nacionales, obligará a estar en cancha más minutos de lo habitual a jugadoras como Cabrera o Rodríguez, más que preparadas, eso sí, para dar un paso adelante.