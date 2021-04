Chema: “Me siento más que preparado para ayudar al equipo”

Algo más de un año después de su último partido, Chema Leobalde vuelve a vestirse de corto para defender la portería racinguista. El encuentro de sanción por acumulación de cartulinas amarillas al que tendrá que hacer frente Diego Rivas abre de nuevo al guardameta compostelano la puerta de la titularidad y él se siente con confianza para asumir este nuevo rol: “Llevo entrenando bien todo el año y me siento más que preparado para entrar el domingo y ayudar al equipo”, advierte.





Esa es la actitud con la que Chema Leobalde ha afrontado siempre desde que llegó al Racing sus largos periodos de suplencia: mucho trabajo, ánimo alto, cabeza fría y tratar de estar siempre listo para cuando toca tomar el testigo. “Yo intento estar siempre preparado para cuando me toque y dar el máximo”, y la mejor forma de hacerlo es normalizando la situación, tanto cuando le toca estar en el banquillo como cuando está bajo palos: “Si me pongo nervioso y con más presión de la que debo me voy a pegar un tiro en el pie. Soy una persona que no se deja llevar fácilmente por los nervios, así que lo llevo con tranquilidad”.





La pasada temporada, Chema Leobalde intervino en la Copa del Rey y enlazó cuatro partidos seguidos como titular en liga. Sin embargo, en este ejercicio todavía no había tenido la oportunidad de debutar, ni siquiera en la competición del KO –“contaba entrar, pero no entré en la Copa e intenté llevarlo con normalidad”, reconoce–. Una pequeña travesía por el desierto en la que ha intentado “entrenar lo mejor posible para mejorar. Si no juego y tampoco entreno bien, tengo dos problemas”. Y ahí, reconoce que cuenta con la ayuda “de un buen compañero (Diego Rivas), del entrenador de porteros y de todo el mundo”.





Su estreno esta campaña llega en un momento clave con motivo del arranque de una segunda vuelta en la que el Racing, tras el mazazo que supuso no estar entre los tres primeros y poder optar al ascenso, ha tenido que replantearse sus metas: “El objetivo es siempre el mismo: ganar todos los puntos que se pueda” y con ello “ascender –o mantenerse– en la Primera RFEF”, apunta el futbolista.





Un nuevo tramo del campeonato en el que el equipo está metido de lleno y totalmente implicado para hacer frente a “rivales muy complicados”. En este contexto, “es muy importante sumar en casa lo máximo posible”, de ahí que los tres puntos del domingo sean doblemente importantes porque les permitirían distanciar a un rival directo: "Psicológicamente estamos bien y con ganas de salir el domingo a ganar", resume al valorar el sentir de la plantilla.