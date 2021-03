Fernández Carnicero: “Foi un descubrimento para min atopar toda unha teoloxía na poesía de Carvalho Calero”

Carvalho Calero era un gran amante de música e de melodías envolve o profesor ourensán José Luis Fernández Carnicero algúns dos poemas do ilustre autor ferrolán no libro-disco “Cantando a Carvalho Calero” que hoxe, ás seis da tarde, será presentado no salón de actos de Afundación Ferrol.





O proxecto, apoiado pola Xunta a través da secretaría Xeral de Política Lingüística, xurdiu case no mesmo intre no que se coñeceu a decisión da RAG de que “por fin” lle ía dedicar as Letras Galegas ao autor. Comezou así Fernández Carnicero a se mergullar nunha poesía que para el, confesa, foi un auténtico descubrimento.





Tamén unha sorpresa, xa que “atopei puntos dunha temática que a min me gusta moito, que é o tema bíblico; atopei toda unha teoloxía en Carvalho Calero, para moitos descoñecida, e para outros buscada. E a verdade é que quedei moi impresionado”, comentaba onte vía telefónica.





O traballo recolle dezaséis poemas musicados. “Trece deles son orixinais, e tres son adaptacións de partituras que xa tiña festias”, explica. De poñer a voz encargouse outro profesor, Xico Paradelo. Os dous dan vida ao grupo Agualevada, nacido no marco deste traballo e que hoxe interpretarán dez dos temas recollidos no traballo. “Cando escoite a Xico cantar gustoume moito, propúllenlle interpretar os poemas de Carvalho Calero e a verdade é que o fai realmente de marabilla”, salienta.





O disco vai acaompañado dun libro de 64 páxinas con achegas de Isaac Alonso Estraviz, que achega a súa visión sobre un home ao que define como “fóra do común” e de José-Martinho Montero Santalha, que escribe sobre a música do escritor ferrolán. A listaxe e información de cada uno dos dezaséis poemas e as partituras das cantigas completan o volume.





O proxecto, do que se editaron 1.000 exemplares, constitúe un interesante recurso educativo para os docentes, tanto para o nivel de Primaria como de Secundaria. “Introduzco distintos elementos para que os mestres os traballo, que poden xogar con todo ese material. Imaxínate que cousa máis bonita que os mestres de galego introduzan a poesía de Carvalho Calero cantando ao autor”, apunta o impulsor da iniciativa. “A poesía de Carvalho Calero é unha poesía para ter moi en conta e que está sen descubrir. Ten unha simplicidade tan grande, que chega á xente, chega ao corazón”, conclúe.





Asistencia

Debido á actual situación sanitaria, o aforo do acto desta tarde estará limitado, polo que as persoas interesadas en asistir ao mesmo terán que enviar un correo electrónico á dirección comunicacion@clubdeprensadeferrol.com ou chamando ao teléfono 600 991 301. Os asistentes recibirán o libro disco ao rematar a sesión.





A presentación, que dará comezo coa proxección dun vídeo homenaxe á figura do autor ferrolán, contará tamén coa presenza da presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz Sixto, como entidade colaboradora; Martinhbo Montero, profesor da Universidade de Vigo e especialista na en Carvalho Calero; e Pura Galán, representando á secretaría xeral de Política Lingüística.