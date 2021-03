Pablo Iglesias contraprograma a sus excompañeros

La de la despedida de Pablo Iglesias como vicepresidente es probable que sea otra de esas historias que nunca nos aclaren, así que tendremos que rellenar las lagunas con suposiciones. Y lo que parece es que, en un día en el que se aprobaba en el Consejo de Ministros una medida vinculada a su Vicepresidencia, no interesaba que el líder podemita tuviese la tribuna de la sala de prensa de La Moncloa para decir quién sabe qué en sus últimos momentos como miembro del Gobierno. Así que, después de saber que no estaría presente en la rueda de prensa posterior al Consejo la contraprogramó emitiendo un vídeo de despedida desde su despacho. Que las elecciones están a la vuelta de la esquina y no se pueden perder oportunidades.