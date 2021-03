El fin de semana se saldó en Ferrol con 67 denuncias por incumplimientos Covid

Las vacaciones de Semana Santa han comenzado a dejarse notar el pasado fin de semana, con mayor afluencia de gente a las ciudades y zonas costeras, especialmente, por lo que el control de la normativa Covid se hace esencial, a que continúan produciéndose incumplimientos.





Así las cosas, durante el primer fin de semana vacacional se interpusieron un total de 67 denuncias en la ciudad de Ferrol por no cumplir las normas existentes tanto en reuniones como en medidas de protección.

Del total de sanciones propuestas, 41 de ellas se produjeron a individuos por saltarse el toque de queda –22.00 horas– y nueve, por no usar la mascarilla de protección. La misma cifra de denuncias se efectuó por reuniones de no convivientes (no se pueden reunir en domicilios o superar el número de seis en terrazas y espacios exteriores y cuatro en interiores de locales).





La hostelería también fue controlada y se impusieron en total ocho propuestas de sanción por incumplimientos –cada local debe cumplir un aforo establecido en interiores y terrazas–.





También ayer variaron las medidas en concellos de la comarca como Valdoviño, que bja de nivel y queda como la inmensa mayoría de los municipios de las comarcas –ocupación en hostelería del 50% en el interior y 75% en las terrazas–; Neda pasa a nivel de restricción media –50% de capacidad en las terrazas y 30% en el interior– y Ortigueira se mantiene el alta –no está permitido el consumo en el interior.y en las terrazas al 50% das mesas permitidas–.





Pese a que el descenso del número de casos comienza a frenar de forma generalizada, en el Área Sanitaria de Ferrol continúan disminuyendo el número de positivos por Covid-1. Así, los últimos datos facilitados por el Sergas que se corresponden todavía con el domingo– reflejan un total de 139 casos activos, siete menos que el día anterior. De hecho, solo se incorporaron al cómputo de positivos cuatro casos nuevos. La hospitalización se mantiene en doce personas en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, todos ellos en planta, ya que la UCI de Covid continúa vacía de casos que todavía den positivo en el virus. Del mismo modo, los centros de mayores siguen libres de Coronavirus, según los datos facilitados.