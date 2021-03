La que ha liado el papa

La Congregación para la Doctrina de la Fe es el órgano colegiado del Vaticano encargado de vigilar la “pureza” de la Fe en la Iglesia Católica y sus opiniones, muy sesudas, son clave y casi definitivas en las cuestiones dogmáticas que se plantean en la Iglesia. En la actualidad está presidida por el español Cardenal Ladaria, nombrado por el Papa Francisco, es decir que goza de su confianza, en el año 2017. Sus resoluciones, que pueden ser corregidas por el Papa, dan o quitan razones teológicas y en estos casos… ya se sabe.





Hace unos días la Congregación ha resuelto sobre un asunto complejo al que ya se preveía que la respuesta, fuera cual fuese, generaría polémica y división. Se trata tal cuestión sobre la unión de homosexuales y si esa unión debería de estar bendecida por la Iglesia. Ahí es nada. La respuesta de la Congregación ha sido tajante y dicen que breve; ha sido un rotundo no; sin dudas. E inmediatamente, como era de esperar, se armó el Belén, saltó la chispa que incendió los ánimos de quienes defendía la respuesta afirmativa, y el feliz y provocador aplauso de quienes defendían el no. Pero el lío no acaba ahí. Resulta que el Papa ha de sancionar tales decisiones y así hizo, confirmó el no.





La nota añadida al no, dice que la Iglesia no puede rechazar a nadie y sí bendice individualmente a los homosexuales, termina diciendo que la unión sexual es para la procreación, que dicho así suena fatal; la aclaración es como un sí, pero no. Pero el debate recibió mas gasolina y nada menos que del Papa bipolar; como se dice en política, filtró su desencanto con su propia aceptación a la decisión de la Congregación y su enfado logrando así que la polémica arda también contra él por, dicen, su cobardía y engaño a quienes dijo que estaba a favor y ha hecho lo contrario. Normal en él.





Una gran parte de la Iglesia del Norte de Europa y Americana llaman a la desobediencia e insisten en que seguirán bendiciendo parejas homosexuales. Los Obispos discuten, otros callan y parece que los que lo apoyan son minoría. Sí el capitán no tiene claro el rumbo, quizás acabe en un cisma.