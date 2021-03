Una investigación de la UDC sitúa la construcción del castillo de Naraío en el siglo XII

El castillo de Naraío, en San Sadurniño es más antiguo de lo que se pensaba. Así lo determinan los resultados de los análisis de las catas arqueológicas que se llevaron a cabo en la fortificación entre finales de 2019 y comienzos de 2020. El director arqueológico de los trabajos, Francisco Alonso, aportó estas conclusiones el pasado viernes en un encuentro con el concejal de Desenvolvemento Local, Manolo Varela.





En las distintas catas, además de muestras de cerámica y metal que confirman “datacións relativas correspondentes ás guerras irmandiñas” y que coinciden con la historia ya conocida del castillo, también se tomaron muestras del mortero de unión de las piedras para hacer un estudio mediante Luminiscencia Ópticamente Estimulada, que mide la radiación acumulada por sus componentes. Del análisis de los fragmentos extraídos se encargó el Instituto Universitario de Xeología Isidro Parga Pondal, integrado en la Universidade da Coruña (UDC). En total se tomaron cuatro muestras pero solo de una “sacamos unha mostra do alxibe da torre do homenaxe, o primeiro elemento que se construíu, e deunos unha datación absoluta entre o 900 e o 1.197. O ano 900 e o século XI podemos descartalo porque a tipoloxía do castelo non coincide con ese momento, pero a do 1.197 estanos dicindo que polo menos no século XII se estaría construíndo a torre do homenaxe”, explica el arqueólogo.





La historiografía sobre los siglos XIV y XV, con abundantes fuentes escritas –sobre todo el conocido como “Pleito Tabera-Fonseca”– sembró la creencia colectiva de que la fortaleza pertenecía a esa época, aunque los estudiosos ya sabían que el edificio que hoy se conserva era resultado de unas obras iniciadas mucho antes, que después fueron ampliándose.





“Os propios paramentos fálannos de que é así. Vese claramente que hai un primeiro recinto máis pequeno, e outro máis grande que amplía as dependencias. O castelo foi algo dinámico que cambiou durante os séculos”, comenta Francisco Alonso. El resultado de esta nueva investigación “cambia por completo a concepción que debemos ter da fortaleza”.





Las conclusiones de esta investigación se publicarán en los próximos meses. El Concello de San Sadurniño también adelantó que la Diputación contratará un pequeño proyecto de reconstrucción virtual de la estructura “basado nas investigacións feitas nos últimos anos” que permitirá ver en dispositivos móviles “unha imaxe aproximada a como foi o castelo noutro tempo” , avanzó el edil Manolo Varela.