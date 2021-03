Parralo: “Sería un error no centrarnos solo en nuestro partido”

Desde que se hizo cargo del equipo, no ha hecho más que jugar “finales”, semana tras semana, partido tras partido. Han sido las circunstancias con las que se ha encontrado, pero también su forma de entender el fútbol, de ahí que el planteamiento con el que Cristóbal Parralo pretende que el Racing afronte su vital partido de mañana ante el Unionistas no difiera mucho de lo que ha pretendido inculcarle hasta ahora: salir a ganar, sin tapujos, sin paliativos.





En el estadio Reina Sofía de Salamanca, la victoria es prácticamente la única opción que permitiría al cuadro ferrolano concluir este tramo de campeonato en las tres primeras posiciones y seguir en la lucha por el ascenso. Aunque eso podría no llegarle. “Tenemos que dar nuestra mejor versión, entregarnos y sacrificarnos para conseguir los tres puntos. Después ya se verá”, advierte el preparador para quien “el máximo error que podemos cometer es no estar centrados solo en nuestra victoria y estar pendientes de otras cosas que no sea competir”, asegura en clara referencia al hecho de que, además de ganar, el Racing necesita que Celta B o Deportivo no lo hagan para estar arriba.





Pero esa es una preocupación que ha de abordar él y su cuerpo técnico. Los jugadores, en el campo, “deben centrarse en buscar la victoria desde el primer minuto”. Ni lo que suceda en otro campo, ni las necesidades del rival, un Unionista que también debe ganar si quiere acabar líder, pero al que el empate también le vale para alcanzar la clasificación. A Parralo solo le preocupa “cómo esté mi equipo, que esté bien preparado para afrontar el tipo de encuentro que tendremos”. Y, para ello, el grupo ha hecho todo lo necesario para llegar en las mejores condiciones posibles en la primera semana de trabajo completa de que dispone desde que superó el confinamiento.





“Estoy contento de cómo hemos trabajado. No vamos a recuperar nuestro mejor tono de la noche a la mañana, pero confío en que recuperemos nuestra mejor versión tanto a nivel individual como colectivo”. También en el terreno mental ha sido necesario medir los estímulos, “para que los jugadores no estén sobreexcitados. Está claro que es un partido importante y todos son conscientes de ello. A nivel emocional el entrenador no tiene que incidir demasiado, sino darles confianza, que sepan que son capaces de competir al máximo nivel”.





El Racing ha trasladado esta semana su preparación al campo de O Pote, en Maniños, en varias sesiones para tratar de reproducir las condiciones que se va a encontrar en el césped de hierba artificial del Reina Sofía. Una superficie que, sin embargo, no debe ser “una excusa, porque aquí hay futbolistas preparados para jugar en todas las circunstancias y situaciones”.





Un equipo del que Cristóbal Parralo espera que, como siempre, juegue ante quien juegue, “intentemos ser protagonistas e imponer nuestra forma de juego. Otra cosa es que el rival te deje”. Y ahí el Unionistas tendrá mucho que decir, porque “es un equipo que compite muy bien. Para ellos es de vital importancia y vamos a ser dos equipos que van a salir a conseguir la victoria. El que sepa manejar los tiempos e imponer su idea es el que va a ganar”.





¿Y después? Pues ya se verá. “Solo me importa lo que haga el Racing. Tenemos confianza de que si hacemos el resultado que nos toca, vamos a tener nuestras oportunidades. Lo malo sería que nosotros no cumpliésemos y se diesen otros resultados. Eso sí sería muy doloroso”, sentencia Cristóbal Parralo.