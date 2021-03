Descienden a catorce los ingresados por coronavirus en el Marcide

La revisión de las cifras de coronavirus por parte del comité clínico, que hoy entran en vigor, mantiene a tres municipios de Ferrolterra por encima del nivel medio-bajo en el que se ubica la mayoría de la población gallega. En las restricciones altas figuran Neda (que ya estaba) y Ortigueira, que sube. En ellos, la hostelería solo podrá abrir terrazas, al 50% de su capacidad total. En una escala media se mantiene Valdoviño (también estaba Mugardos pero este último baja y se iguala al resto de localidades). Implica, además de la terraza a la mitad, poder abrir interiores al 30%. Ninguno de ellos tiene restricciones de movilidad y las reuniones de no convivientes se mantienen como en el resto: no se permiten en espacios privados y, en los públicos, hay límite de cuatro y de seis personas según sea en el interior o en el exterior.





Los cambios en estos niveles de restricciones vienen determinados por la incidencia a 14 y a 7 días. El DOG especifica además otro motivo para mantener un municipio en una franja aunque sus cifras mejoren: que haya pasado poco tiempo. “En particular, no caso de Neda, debido a que aínda non pasou o tempo suficiente neste nivel para observar a evolución da súa situación epidemiolóxica”, dice.





Esa explicaría por qué Valdoviño continúa con restricciones medias, cuando a 14 días está por debajo de 50 de incidencia acumulada y lleva más de una semana sin casos positivos diagnosticados.





Más casos en colegios

Los casos activos siguen a la baja en el área sanitaria, con 177 pacientes con la infección activa, de los cuales 14 (cuatro menos que el día anterior) necesitan atención en el hospital, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.





El número de casos nuevos detectados por PCR es de once, una cifra que mantiene la incidencia acumulada prácticamente plana. Los fallecidos no presentan variaciones, con 213 víctimas desde el inicio de la pandemia, hace más de un año.





La situación en los centros sociosanitarios no varía (dos casos, uno en usuarios y otro en trabajadores) pero en los colegios suben de 59 a 63 los positivos. Se han sumado más en el brote del Tirso de Molina, que llega a los 40 afectados (con un aula cerrada, la única de Ferrolterra). Por detrás se sitúan el CEIP A Laxe, también de Ferrol, con cinco casos, y el CEIP José María Lage, de Ortigueira, con tres. Los otros doce centros que todavía tienen activos (en seis municipios diferentes) cuentan con uno o dos, la mayoría con varios días estables, sin incrementos.