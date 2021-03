Laura Borrás ya tiene un candidato

El reloj no deja de correr en Cataluña y Laura Borrás está decidida a que no haya nuevos comicios. Tal vez por eso, ha propuesto a Aragonés como candidato pese a tener solo 33 votos (muy lejos de la mayoría necesaria y exactamente los mismos que tiene Salvador Illa). Eso sí, Borrás, cuyo partido anunció que, por ahora, no votará a Aragonés, considera que el candidato de ERC puede aglutinar todo el voto nacionalista. Así que Aragonés ya sabe lo que tiene que hacer si quiere gobernar: dejar que Puigdemont controle todos los pasos hacia la independencia desde Waterloo.