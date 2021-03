Váinse á merda

Fai xa varias semanas, coñecíamos, que segundo H.A.F.(Plataforma de hostaleiras e autónomos de Ferrolterra) que perto do 40% dos negocios da hostalaría, non abrirían as portas por mor do peche obrigatorio, por mor desta pandemia. Isto significa que de cada 100 familias que viven da hostalaría, sen contar as das empregadas se as tivesen, 40 deixaran de ter o sustento co cal alimentaban o seu núcleo familiar e ademais terán que buscar unha nova fonte de ingresos, que nesta comarca onde non existe apenas industria e a que queda tamén está a pechar, xa me contarán vostedes. Porque en Ferrolterra aínda que no nos guste, a hostalaría é o principal motor da comarca ante a falta de industria. E digo que no nos guste, xa que, o que crea riqueza nun país é a súa industria e ter forte un sector primario. Porque si estes sectores están fortes, están ben desenvolvidos, o sector servizos sae moi beneficiado. Máis a realidade é a que é e non debemos esquecer, que a hostalaría tamén da moito traballo a outras empresas e negocios particulares, como son, as panadeiras, peixeiras, carniceiras, supermercados, distribuidoras, agricultoras etecétera.





E aínda que temos que ser conscientes de que estamos ante un dos maiores problemas de saúde publica dos últimos tempos por causa da Covid-19 o que é indiscutíbel, é que as medidas tan severas e tan inxustas que se tomaron coa hostalaría en todo este ano que levamos de pandemia, non significaron que melloraran as cifras de contaxio nin de mortes. Ao revés. Pechouse a hostalaría sen previo aviso e os contaxios seguiron subindo e volvéronse a saturar os hospitais. Porque o problema non é a hostalaría. O problema foi a deixamento deste goberno do Sr Feixoo, que tivo meses para preparar as seguintes vagas, xa que, a primeira colleu a todo o mundo en calzóns e non fixo nada, a excepción de, beneficiar os seus amigos da sanidade e das residencias privadas e outros grandes negocios.





Xa para rematar, é indiscutíbel que o estado e a Xunta de Galiza debe dar unha resposta eficaz ao problema destes sectores e a única forma posíbel, é a que esta a propor o BNG, que é un plan de rescate como na Alemaña, onde as diferentes administracións corran co 70% das perdidas destes establecementos. Porque o lóxico, como di Iván Rivas voceiro do BNG de Ferrol, é que se te obrigan a pechar, se non te deixan traballar, pois non teñas cando menos, que pagar determinadas facturas, como a do auga, lixo ou impostos polas terrazas, etecétera ademais de estar no máis absoluto dereito, de recibir outro tipo de compensacións. Así que Sr políticos do PPPSOE, tomen vostedes as medidas para compensar a este sector con celeridade e eficacia ou senón, vaianse vostedes á merda.