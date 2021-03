El Intasa, a un triunfo de estar en su tercera fase de ascenso

A una victoria está el Intasa de hacer frente a la que será su tercera fase de ascenso a la elite del voleibol nacional. Tras el importantísimo triunfo de hace unos días ante el correoso Dumbría, los de Hernán Pesci tienen hoy un no menos destacado encuentro de cara a lograr “el primer objetivo de la campaña”, como apuntó el preparador, que es el de meterse en ese play-off final.





Los de San Sadurniño se desplazan esta tarde a tierras herculinas para verse las caras con un colista Calasancias –18.00 horas, Sagrada Familia– que, sin nada que perder, peleará sin duda por despedirse de la categoría “matando” a uno de los gallitos de la competición. “No ha regalado ningún partido, no nos lo va a poner fácil”, manifestaba un Pesci que, en las últimas jornadas de entrenamiento incidió en el trabajo mental de sus pupilos. Y es que, con un punto más a nivel deportivo y físico que su adversario, será la cabeza el otro rival a batir de los azulones. “Todos queremos terminar la faena y eso genera cierta ansiedad”, señalaba el preparador. Ansiedad, que no nerviosismo –puesto que prácticamente todos los integrantes de la actual plantilla cuentan con experiencia en este tipo de citas– que tratarán de que no derive en desconcentración en la pista herculina, por lo que el técnico ha estado trabajando especialmente este aspecto en las últimas jornadas.





“Tenemos que tener el mismo compromiso y la misma concentración también este sábado. Estamos bien, pero hay que demostrarlo en la pista”, apuntó Pesci pocas horas antes del último duelo de esta primera fase liguera.





Un tramo regular que para el Intasa, en caso de acceder como uno de los dos mejores del grupo, daría paso a una segunda fase que arrancaría tras Semana Santa. Con los dos mejores de cada grupo en liza, serían seis formaciones las que pelearán por las dos plazas que dan el billete a Superliga. Si bien, en todo se centrarán en el Intasa una vez superado el encuentro de esta tarde.