Narón aborda con la Xunta y Sogama la gestión de los biorresiduos

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Servicios, Ibán Santalla, participaron esta semana en una reunión con la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el presidente de Sogama, Javier Domínguez, para interesarse por la gestión de los biorresiduos –materia de origen orgánico– que se generan en el municipio y estudiar la posibilidad de que éstos se depositen en las instalaciones que Sogama tiene en el polígono de Río do Pozo.





La conselleira recordó que la Xunta acaba de invertir 250.000 euros en obras de mejora en las mencionadas instalaciones. Una inversión que se completará con la construcción de una nueva tolva, con el fin de trasvasar los biorresiduos del quinto contenedor desde los camiones de recogida municipal a depósitos de mayor capacidad, para así trasladados al Complejo medio ambiental de Sogama en Cerceda, donde serán tratados.





“Temos todo preparado para mellorar co novo contrato de recollida de lixo que se adxudicará proximamente tanto a recollida como os contedores no termo municipal, o que nos permitirá mellorar o traballo que estamos realizando actualmente e reafirmar o compromiso do Concello de Narón co coidado e respecto do medio ambiente”, recalcó la alcaldesa.





Ángeles Vázquez felicitó a la regidora por comprometerse con la gestión de este tipo de residuos y por dar pasos para avanzar en el cumplimiento del objetivo de reciclar el 55% del total de los residuos producidos para el año 2025, una meta marcada por la reciente modificación de la Directiva Marco de Residuos. Le explicó que con la recogida separada y el reciclaje de los biorresiduos se contribuye a cerrar el ciclo de la materia orgánica, transformando un residuo, como son los restos de comida y restos vegetales, en un producto de calidad: el compost.





“Queremos continuar avanzando nesta liña e para iso sabemos que contamos coa colaboración das nosas veciñas e veciños, que están realizando un moi bo traballo na separación dos residuos e apostando en firme pola reciclaxe, facendo da nosa cidade todo un referente a nivel autonómico, tal e como nos trasladou a empresa Ecoembes”, indicó Ferreiro. El Concello de Narón acaba de recibir otros 25 composteros en el marco del programa de compostaje de Sogama. A este respecto la regidora se interesó por la posibilidad de conseguir más en nuevas entregas así como por la posibilidad de que se abra una línea de subvenciones para adquirir nuevos contenedores de carga lateral.