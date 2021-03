La AVV de Caranza y el Concello colaborarán en los cambios de numeración de las calles

La paralización del cambio de numeración en las calles Pardo Bazán y López Bouza del barrio de Caranza que reclamaban vecinos de la zona y algunas entidades del barrio no será posible y la decisión del INE, avalada por el Concello, no tendrá marcha atrás, aunque intentará realizarse del modo menos problemático para los vecinos.





La presidenta de la AVV de Caranza, Mapi Rodríguez Venancio, se reunió ayer con la edil de Hacienda, Maite Deus, con el fin de obtener toda la información necesaria para así transmitírsela durante este fin de semana a los vecinos afectados por la medida.





Como explicó la responsable vecinal, la medida parte de una petición del Instituto Nacional de Estadística al Concello para que se efectuase una numeración correcta de estas dos calles, dado que se producen casos como la existencia de edificios como el colegio La Salle o el centro de mayores de Caranza que no tenían número. Las edificaciones de estos dos viales, además, estaban numeradas con una cifra para el bloque y otra para el portal, lo que provocaba confusiones.





Pese a que el INE ya solicitó este cambio hace tiempo al Concello, la situación de pandemia demoró este hecho y fue el pasado martes cuando los vecinos se toparon con una notificación municipal al respecto, sin aviso previo de lo que se pretendía, lo que motivó quejas y sorpresa entre el vecindario, del que también se hicieron eco entidades como López Bouza.





El Concello ya había remitido una propuesta al INE que fue rechazada y este aportó una serie de directrices para concluir el trabajo de renumeración de López Bouza y Pardo Bazán, que ya no contarán con un número para los bloques y solo tendrán el del portal de modo correlativo. La situación, explica Mapi Rodríguez, "no tiene marcha atrás, porque no cabe recurso" pero la entidad vecinal ya ha acordado con el Concello una revisión paulatina de la numeración que no será de un día para otro y del que se hará cargo económicamente el Concello, una vez que se acuerde conjuntamente por todos los vecinos.

El cambio de numeración implicará modificaciones en muchos otros servicios que tendrán que realizar individualmente los propietarios, si bien la Asociación de Vecinos Cuco Ruiz de Cortázar informará de estos y apoyará a quien lo necesite. En cuanto al servicio de agua –Emafesa–, la entidad se pondrá en contacto con la empresa para gestionar los cambios, la DGT lo hará de oficio para los cambios en el carné de conducir y en cuanto a las escrituras de los inmuebles no será necesario, ya que se cuenta con la referencia catastral.





A lo largo del fin de semana, la entidad vecinal colocará carteles informativos en todos los portales afectados, par explicar la situación y las consecuencias de esta medida.