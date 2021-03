La avería del camión escalera antiguo deja a los bomberos sin infraestructura

Las carencias del parque de bomberos de Ferrol que se pusieron de manifiesto en el pleno del pasado mes de febrero se han hecho todavía más patentes esta misma semana con la avería el pasado martes del único camión escalera con que se contaba, ya que el adquirido más recientemente está inoperativo desde julio, por otra avería de complicada reparación, y ni siquiera se encuentra en la ciudad. Aunque el primero será reparado en breve, como confirmó ayer el Concello, lo cierto es que ahora no se dispone de ninguno, por lo que en caso de tener que acceder a elevadas alturas, habría que recurrir al servicio del Speis de Narón ya que, como explicaron fuentes municipales, en casos de averías de cualquiera de los dos parques se cubren mutuamente y se daría aviso para la intervención en el operativo que se precise.





Esta situación no ha sido pasada por alto por el grupo municipal del PP, proponente de la moción en el pleno de febrero para que se adquiriese el vehículo que está en reparación fuera de Ferrol y que fue aprobada por unanimidad.





De este modo, el edil Javier Díaz Mosquera afirmó que la falta de resolución al problema de carencia de medios en el parque municipal de bomberos es un ejemplo más del grado de incumplimiento del ejecutivo de Ángel Mato. La nueva avería ha hecho que el grupo popular recuerde que “una vez más la ciudad de Ferrol queda a expensas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón, de menor tamaño, ya que Narón sí dispone de dos camiones escalera”, por lo que exige al área de Seguridad que “se tome en serio a los bomberos de nuestra ciudad y se les dote del material necesario para desarrollar su trabajo de forma adecuada y segura para ellos y para los vecinos y vecinas de Ferrol”.





El concejal Javier Díaz recordó, además, que nada se sabe del camión autoescalera cuya última cuantía de pago para su adquisición se realizó en febrero y que sigue fuera de la ciudad sin reparar y sin ninguna alternativa.





Seguridad

El responsable del área de Seguridad, Germán Costoya, criticó que el Partido Popular haya presentado en su momento una moción “del pánico”, asegurando que aunque el camión autoescalera grande esté en reparación desde julio, se han ejecutado unas 150 actuaciones con el antiguo –ahora también averiado– y no ha quedado ni un solo servicio sin atender. La nueva situación sí que hará que si se precisa se haga necesaria la intervención del Speis.





El edil de Seguridad recordó que el camión autoescalera “nuevo” es resultado de un contrato del mandato del PP por un importe de más de un millón de euros, cuando en ninguna ciudad de España se ha realizado ningún contrato de estas características por un precio tan elevado y, además, no incluye sustitución por avería, por lo que pese a no estar en funcionamiento desde julio no se puede contar con otro mientras dure la reparación.





Costoya explicó que ya se ha manifestado a la empresa de renting el interés por adquirir en propiedad ese vehículo.