El Madrid no pone la carne en el asador

El Real Madrid se ha puesto en contra a los ganaderos de medio país al firmar un patrocinio con una empresa británica dedicada a la elaboración de carne vegetal. Temen que la influencia del club sobre millones de aficionados afecte al sector, que ya sufre la demonización de la carne auténtica por parte de seguidores de tendencias que no aportan evidencias científicas pero hacen mucho ruido. Menos mal que en las redes sociales de los jugadores de vez en cuando aparece un buen chuletón. A no ser que el contrato de publicidad no se lo permita, claro.