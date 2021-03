Parralo: “No hemos tenido la actitud necesaria para ganar”

Ni una excusa le buscó Cristóbal Parralo a la derrota que el Racing encajó ayer ante un Coruxo del que reconoció que “ha sido mejor y ha que felicitarlo”. A pesar de que el equipo ferrolano se presentó al partido de O Vao con solo cuatro sesiones de entrenamiento después del período de cuarentena vivida, el preparador no quiso recurrir a esta circunstancia para hablar una derrota que explicó, solamente, en que “no hemos estado a nuestro nivel”.





“No hemos hecho las cosas bien ya desde el primer momento”, reconoció un Cristóbal Parralo que vio a su equipo sin la actitud necesaria para ganar. “Hay muchos detalles que manejar... y no lo hemos hecho”. El preparador cordobés, además, ahondó en esta circunstancia al asegurar que “hemos cometido errores en los que no veníamos cayendo y al final, cuando das esas facilidades, acabas perdiendo”.





Esta derrota hace que el Racing ya no dependa de sí mismo para acabar la primera fase en las tres primeras posiciones, que son las que hacen mantenerse en la lucha por ascender a Segunda. “Siempre es doloroso perder y afecta, lógicamente. Pero nosotros estamos para levantar el ánimo a los jugadores, para que esta derrota deje las menos secuelas que sea posible”, dijo el entrenador racinguista. De ahí que abogue por pensar “desde ya” en el partido del domingo contra el Guijuelo. “Trataremos de recuperar a los jugadores para afrontar con las mayores garantías ese duelo”, apunta.





Máximo

Por último, con respecto a la expulsión recibida, el técnico del equipo ferrolano se limitó a explicar que “es una protesta desde el banquillo, creo que la primera de todo el partido”. Parralo la considera como un lance “natural”, porque “se ha señalado un fuera de juego que creo que no era. A partir de ahí, el colegiado me enseña la tarjeta roja por protestar, cuando antes no me había avisado ni me habían llamado antes la atención. Mi comportamiento ha sido ejemplar y no puedo decir nada más al respecto: no lo entiendo, no lo entiendo”.