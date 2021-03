Ahí tenemos –sobre todo en la capital del reino– a Pablo Iglesias armando un auténtico tsunami con su traslado desde el segundo sillón de mando hasta una aventura en la jungla madrileña. Ya tiene eso título peliculero: la batalla de Madrid. Se ha montado el “no pasarán”, esta vez desde las trincheras de la ultraderecha, y la ciudadanía de a pie no entiende bien la “jugada” pero promete asistir con regocijo a todo el barullo hasta llegar al cuatro de mayo con Iglesias, convertido en Joh Waine revolucionando el OK Corral de la” seña” Ayuso. Lo malo es que se trata de una realidad y no una ficción como juego de tronos, y serán los votos de los ciudadanos quienes escriban el final de este acto.





Si uno fuera politólogo les endilgaría ahora una serie de razones, supuestos y vaticinios sobre el presente pero me conformo con recoger lo sucedido en el pasado hasta ahora: aquel 25-M de 2015 los perroflautas y yayoflautas cambiaron el rumbo de la política. A tropezones y con el viento en contra. Hagan un ejercicio memorístico para ir puntuando los avances en materia social después de aquellos años de políticas de austeridad que dejaron temblando la sanidad, las infraestructuras, etc.





Los periódicos de estos días también nos piden que ejercitemos la memoria acordándonos de Crespo y Bárcenas pues hay –repito la información– preocupación en la dirección del PP gallego ante la nueva estrategia de Pablo Crespo, que fue durante años secretario de organización de los populares (de 1995 a 2003) comandados por Fraga con o noso presidente a suas beiras, pues temen que tire de la manta para ganar beneficios penales y, por tanto, saque a la luz nuevos datos sobre el financiamiento irregular del partido de la gaviota en Galicia. Y es que ya el juez Ruiz mantuvo la tesis de que más de millón y medio de euros en dinero negro, se gastó en la campaña de Fraga en 2005. Y el propio Crespo reconoció pagos en negro a dirigentes populares gallegos y avisó que guarda pruebas sobre el particular, sobre ayudas económicas de importantes grupos empresariales gallegos a conocidos miembros de la cúpula del PP en Galicia.





A poco que tengamos memoria recordaremos que en una entrevista televise –el programa de Evole– manifestó que traía los cuartos en carpetitas que se cerraban con gomas azules. Y es que, como dicen en las películas, el pasado siempre vuelve.