Hacia la República

En los últimos cuarenta y dos años, hemos sido convocados cuarenta y cuatro veces a las urnas, para renovar gobiernos nacionales, regionales y locales, y para elegir a nuestros representantes en el parlamento europeo. Sin embargo, no se nos ha vuelto a pedir nuestra opinión sobre la monarquía. Parece ser que habiendo votado este asunto en 1978, ya no es necesario conocer la opinión de los españoles que tienen menos de cincuenta y nueve años, los que no pudieron votar.





Mientras se legitimaron las monarquías europeas que nunca apoyaron a dictaduras, ni colaboraron con el nazismo, el 23-F pareció hacerlo con la nuestra, pero si se demuestra que fue una trabajada impostura, el derecho a decidir sobre nuestra forma de gobierno volverá a ponerse encima de la mesa, aunque seamos una democracia y aunque la mayoría de nuestros problemas no se solucionen por el simple hecho de ser una república.