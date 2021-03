Maca: “Vamos a hacer lo difícil, lo fácil es dejarse ir”

Poco menos de 48 horas hicieron falta para que O Parrulo y Miguel Ángel Martínez, Maca, llegasen a un acuerdo para que el cordobés se convirtiese en el nuevo preparador de la formación departamental tras la marcha de Héctor Souto.





Un grupo que el preparador conoció, precisamente, en la jornada de ayer –a excepción de a Miguel, con el que coincidió personalmente en su etapa en el Pinar Córdoba–, después de su rápida llegada a Ferrol el domingo. Un primer acercamiento en el que el técnico andaluz quiso “que conozcan mis intenciones.





Quiero que empastemos bien y que entiendan mi filosofía de juego”. Eso sí, matizando también que un cambio ahora mismo en el sistema ya establecido en O Parrulo “sería hasta contraproducente. No pretendo hacer ahora grandes cambios, no hay tiempo”, señaló Maca durante su presentación de ayer en A Malata, “sobre la base que hay vamos a ajustar cositas para conseguir aumentar el rendimiento”. Refiriéndose especialmente al duro duelo que este fin de semana les toca hacer frente ante ElPozo Murcia.





Ánimo

El técnico cordobés llega a la pista de A Malata “muy ilusionado, con muchas ganas de continuar entrenando y muchas ganas de trabajar”, en un conjunto que ha ido acumulando piedras en el camino durante una campaña ya de por sí difícil, como el mismo señala. “El año ha sido complicado para todos pero además aquí se han unido tiempos de confinamiento, de jugadores que se marcharon y para los que no hubo recambio, lesionados, sancionados... pero hay que afrontarlo cómo es”.





Y dentro de esa realidad en la que se mueve O Parrulo, uno de los principales hándicaps que ve el nuevo entrenador es la poca disponibilidad de efectivos. “La plantilla es corta, es lo que más echo en falta, esa escasez de jugadores hace que con cualquier contratiempo se resienta la plantilla y eso en Primera se paga”, señaló Maca.





Una situación que afecta no solo a nivel físico al grupo ferrolano, sino especialmente en el aspecto psicológico, una vertiente que será lo primero a tratar por parte del recién llegado. “Hay que levantar el estado anímico, es lo primero que hay que tocar, porque cuando un jugador pierde la fe, no cree en lo que está haciendo, el resultado no llega”, apuntó el cordobés, “es algo normal. Lo fácil ahora es dejarse llevar.





Pero no, nosotros vamos a hacer lo difícil, a trabajar y a mantenernos unidos hasta el final”.





Un reto que Maca tendrá pocas semanas para pelear pero que “mientras que haya posibilidades matemáticas lo vamos a pelear”, de cara a lograr la permanencia. En este poco tiempo con el que cuenta –su contrato es hasta final de temporada con un compromiso verbal para la que viene, suceda lo que suceda– “vamos a trabajar estos meses bien e ir dando precisamente tiempo al equipo que quiero esculpir y que el equipo tenga una identidad propia”, en un reto siempre difícil como el de mantener la categoría, si bien como el mismo señala, “los entrenadores tienen que estar para todo, tanto para proyectos ilusionantes como proyectos cuya misión es otra”, como en este caso.





Maca estuvo acompañado en su presentación Iván López, director deportivo de la entidad, que, respecto a la rapidez de las negociaciones apuntó que “era nuestra primera opción, lo que teníamos en mente. Ahora a trabajar para luchar hasta el final, es una situación difícil pero no imposible”.