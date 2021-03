Un ano para aprender

Pois si, xa levamos un ano transitando por este túnel no que no seu percorrido fallaron nalgún momento as luces interiores indicadoras dun camiño cara á luz limpa da saída. Isto foi, está sendo, coma unha guerra contra un inimigo invisible só detectado polas lentes do microscopio, un inimigo letal difícil de dobregar e con capacidade de adaptarse a outras estruturas para seguir así facendo das súas.





Os científicos de todo o mundo puxéronse prestos a traballar na procura dunha vacina e nun tempo récord para esta encomenda xa está en circulación, non unha senón varias por aquilo da competencia , a carreira das patentes e o negocio dos laboratorios, pero bo iso éche outra historia: o caso é que ábrese unha esperanza que ata hai ben pouco víamos moi lonxe.





Outra cousa é se aprendemos algo deste perigoso contacto con algo descoñecido que nos trouxo pola rúa da amargura, e diante desta pregunta haberá sen dúbida diferentes respostas. Ciencia e política colleron as rendas e comezaron as suxestións co gallo de intentar solucionar o que tíñamos por diante. Coma sempre poñerse de acordo resultou, resulta, dabondo complicado entre outras cousas porque a xestión dunha emerxencia nacional é difícil entre socios dispares nas formulacións. O virus non entende de raias e se a isto engadimos a nula colaboración dunha oposición cuxa misión é opoñerse sen máis, así a cousa complícase dabondo. O exemplo témolo arestora na Comunidade de Madrid onde semella que van a súa bola dicindo un día unha cousa e ao seguinte outra distinta. Todos temos dereitos pero tamén obrigas. A presidenta da Comunidade de Madrid manifestou que aqueles que teñen unha segunda vivenda noutra comunidade teñen dereito a desprazarse rachando así o confinamento autonómico, e o di cando a comunidade que preside é o máximo expoñente respecto aos contaxios, a que ten peores números, antepoñendo outros intereses aos puramente sanitarios. Visto iso semella que pouco aprendemos, que nun ano transitando polo deserto poucas conclusións sacamos dando un paso adiante e outro atrás, cando non tres como na “yenka”. Agora xa nos meten medo coa cepa británica, coa sudafricana e coa brasileira, tanto que remataremos cunha vacina tripla nun só vial. Entre tanto aí están a Pfizer, Astra, Moderna, Spunik, Chinesa e dentro de pouco a vacina española, ¿con cal quedarémonos definitivamente? ¿Cantas vagas chegarannos nesta tempestade? ¿Aprendemos de verdade? Hai que poñer moito sentidiño en todo isto.