Toimil rompe de nuevo la barrera de los 18 metros

Quizá los 18,01 metros que en la tarde de ayer firmó la mugardesa Belén Toimil supieron a poco después del “zambombazo” firmado por la local en el día anterior –18,64–. Un tiro que le dio todo a una local que era consciente de su capacidad de realizar un tiro superior a los 18 metros. Con el récord de España en pista cubierta, la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio y el billete para la final del Campeonato de Europa, Toimil se plantó ayer en la lucha por las medallas junto a los pesos pesados de la disciplina en el continente.





Y lo hizo con, por así decirlo, con emoción, puesto que la de Mugardos hizo esperar la llegada de su mejor lanzamiento hasta su sexto y último intento. Una última ronda en la que Toimil echó el resto y batió, de nuevo, la dura barrera de los 18 metros. Y es que con esta distancia, la de Mugardos no solo ocupó la séptima posición en la tabla clasificatoria del Europeo que se está disputando en Torun, sino que también añadía a su currículo su segunda mejor marca personal de siempre, puesto que después del increíble tiro del jueves, el de ayer ocupa la posición de plata, rompiendo por segundo día consecutivo la cifra de 18.





Progresión

Toimil fue capaz de gestionar la presión de la final europea absoluta en un concurso en el que, a diferencia de la clasificatoria en la que en su primer intento dejaba resuelto todo, comenzó su camino con un nulo. La de Mugardos se sacudió un poco los nervios en el segundo –17,41–, si bien sin llegar a encontrar la seguridad y comodidad del jueves. Toimil continuó deshojando la margarita en el círculo polaco con otro “no me quiere” en su tercer lanzamiento. Nuevo nulo.





Siguiendo esta casual secuencia, Toimil firmó un 17,80 que la acercaba a ese registro del Nacional de clubes –17,86– con el que se acercaba al récord estatal, mientras que su quinto y penúltimo tiro fue, de nuevo, nulo. Desde la séptima posición que finalmente ocuparía, la del Playas de Castellón soltó el brazo en su último intento, con un 18,01 que “me motiva muchísimo para el verano” haber hecho dos días seguidos más de 18", añadía visiblemente contenta la de Mugardos.





Nervios

Con una clara progresión en la final europea, Toimil confirmó una vez finalizada la cita la sensación de que "igual que hubiesen faltado un par de tiros para conseguir lo que noté en el calentamiento", en el que realizó varios lanzamientos que superaron, precisamente, la elitista barrera de los 18 metros. "La competición no me gustó tanto como la de ayer –por el jueves–, me atacaron más los nervios”, confesó la mugardesa que, si bien manifestó su gran satisfacción por un último tiro de “18,01, que sigue siendo mi segunda mejor marca personal de siempre, séptima de Europa... no vamos a ponernos exquisitos. ¡Quién me lo hubiese dicho hace dos días!”.





Eso sí, la local manifestó que sí que le había quedado "una espinita de haber hecho algo parecido" a lo del jueves, y cabe recordar que la última vez que Toimil hizo referencia a esa espina –en referencia al récord nacional–, tardó solo un mes en quitársela, haciéndolo además en un Europeo. “Estoy en una nube, voy a tardar en procesar todo. Me voy a pegar una semanita de vacaciones y luego motivadísima y a por todas”, sentenció la nueva reina del peso nacional.