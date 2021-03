Ferrol encadena en febrero su tercer mes con un descenso en el desempleo

El área de Ferrolterra registró el pasado mes de febrero su tercer mes consecutivo de descenso del desempleo desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado. A pesar de las lesivas medidas sanitarias contra el sector servicios, uno de los más activos en la zona, para lograr, de momento con éxito, frenar el avance del coronavirus durante la tercera ola, el balance de resultados ofrecido por el Observatorio das Ocupacións ha resultado más positivo de lo inicialmente esperado.





Y es que, en el conjunto de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, se alcanzó una caída de 0,61%; una cifra marginalmente superior a la media gallega (-0,41%) que, a su vez, contrasta con el aumento generalizado en toda España (+1,12%). La cifra está alejada del descenso del 1,18% de enero –que además resultó el mejor mes desde julio de 2020–, aunque teniendo en cuenta la coyuntura económica, especialmente con la no celebración de los carnavales –una de las épocas más importantes del año para los negocios de hostelería–, el balance es altamente positivo.





Curiosamente, los resultados individualizados de las tres comarcas acercan las cifras del área más a las de diciembre que a las de enero, tanto por la caída del desempleo (-0,55%), como por las zonas afectadas.





Según el informe, tan solo las comarcas de Ortegal (-1,4%) y Ferrol (-0,92%) cerraron el segundo mes del año con resultados positivos –el Eume registró un aumento del 2,5%–, siendo la primera, además, la única con un balance positivo general –tan solo un municipio registró un aumento del paro–. En el área de influencia de la ciudad naval, por el contrario, únicamente tres de los once concellos mejoraron sus resultados frente a enero, salvando así la media comarcal.





Cabe destacar, no obstante, que pese al anuncio de cierre de Siemens Gamesa en As Somozas y al ERE de Galicia Textil, estos aún no se han llevado a cabo, por lo que sus consecuencias no se verán reflejadas hasta el balance del mes de marzo.





Gran caída en Ferrol

Como ya se había señalado, de las tres comarcas únicamente Ortegal y Ferrol cerraron el mes con un saldo positivo. Sin embargo, es reseñable el caso de la ciudad naval, cuyo gran descenso en el desempleo ha logrado frenar lo que de otra forma habría sido un balance estrepitoso para el territorio. Visto en perspectiva, Ferrol cerró febrero con 223 parados menos; los otros cinco municipios con caídas registradas sumaron, en su conjunto, 35 desempleados menos, lo que supondría que el 86,4% del total de dicha caída correspondería a la ciudad naval. En comparación, Ferrol contó en diciembre con diez parados menos y, en enero, con cincuenta, muy por detrás de los resultados combinados del resto de concellos.





Desde un punto de vista más concreto, los mayores descensos se registraron en los municipios de As Somozas (-5,6%), Cariño (-4,2%) y Ferrol (-3,8%); mientras que los incrementos más notables se dieron en As Pontes (5,8%), Cabanas (2,7%) y Narón (2,3%). Es importante señalar, como en otras ocasiones, que los resultados porcentuales siempre están determinados por la propia densidad poblacional y que, por ello, deben interpretarse como una guía para entender la evolución del desempleo teniendo en cuenta otros factores como las actividades económicas o la media de edad de un territorio.





Sectores

Otro de los puntos importantes a destacar en la notable caída del desempleo en la ciudad naval es en qué sectores económicos y de población se dieron las mayores variaciones frente al pasado mes de enero.





Según el informe del Observatorio das Ocupacións, el rango de edad donde se registró la caída más grande en el desempleo fue el de jóvenes entre 20 y 24 años (-12,1%), seguido del de 25 a 29 (-8,29%) –lo cual contrasta con los tramos con un mayor número de parados, entre los 45 y los 59 años, con un descenso medio del 1,7%–. En cuanto a los sectores económicos, una vez más se puede observar una importante dependencia de los servicios, que aglutinan el 68,9% de los parados de la ciudad –3.854, de los cuales 2.449 son mujeres, el 43,8% del total de personas sin empleo de toda la ciudad–. Por último, el tramo educativo con un mayor número de parados corresponde a la primera etapa de secundaria.