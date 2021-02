El BNG llevará a la comisión de Industria del Parlamento el ERE de Galicia Téxtil el miércoles

Las trabajadoras de Galicia Téxtil se volvieron a concentrar en la mañana de ayer ante el edificio de la Xunta después de que transcurriera una semana del encuentro que la representación sindical mantuvo con el director del Igape y la secretaria xeral de Relacións Laboriais da Xunta con el fin de que intercedieran ante la empresa para revertir los despidos en los que se materializará el ERE planteado.





“Non podemos mais que manifestar o noso malestar coa deixadez e a falta de acción que percibimos por parte do goberno da Xunta. Unha vez mais a Xunta do PP está a amosar a súa incapacidade para actuar frente a desertización Indusrial que estamos a padecer na comarca. Enchéselles a boca facendo declaracións propagandísticas, pero cando poden demostrar cos feitos o seu compromiso coa defensa dos postos de traballo non están nen se lles agarda”, señalaron los representantes de los trabajadores.





Estos esperan que las irregularidades producidas durante la negociación del ERE no autoricen su aplicación.





Mientras tanto continuarán presionando para forzar la intermediación de la Xunta para lo que el BNG presentará el próximo miércoles en la Comisión de Industria del Parlamento gallego una iniciativa para instar al ejecutivo de Feijóo a hacer los trámites pertinentes y a revisar la concesión del uso de la Presa do Rei por parte de la empresa en el caso de que esta no se comprometa a mantener el empleo en la fábrica.