Comienzan desde hoy las mejoras de la conexión por autobús con A Coruña

Las reclamaciones de colectivos de trabajadores y estudiantes que realizan a diario desplazamientos desde Ferrol y su zona de influencia hasta A Coruña y que se han visto afectadas con cambios con la nueva concesión del servicio de autobuses tendrán desde hoy nuevas líneas más adaptadas a sus necesidades.





Las adaptaciones horarias así como la configuración de las líneas existentes, de las que hacen uso a diario funcionarios y otros trabajadores que ejercen su labor en A Coruña así como estudiantes universitarios de los campus de la UDC de la ciudad herculina, se complementan además con una nueva línea destinada a estudiantes de los campus de Elviña y A Zapateira.





El ejecutivo gallego ha estado trabajando con la empresa concesionaria –Monbus– y con el Concello de A Coruña en el diseño de las adaptaciones del servicio con el fin de atender lo antes posible las demandas de estos colectivos.





Trabajadores

En cuanto a los trabajadores y funcionarios que se desplazan a diario a A Coruña, se ha conseguido la reanudación del servicio que ya ofertaba el anterior operador –Arriva– y que supone la realización de recorridos específicos por los centros de trabajos.





Desde la Xunta se explica que el Concello de A Coruña manifestó su disconformidad con la propuesta de creación de dos autobuses lanzadera para trabajadores y estudiantes, alegando que “estes dous novos vehículos poderían interferir no tráfico de acceso ao centro incrementando a súa conxestión, polo que os usuarios deberán facer transbordo ao transporte urbano en Catro Camiños”.





Teniendo en cuenta este planteamiento, la Xunta prevé que los usuarios hagan transbordo con las líneas 1, 1A y 4 del transporte urbano para completar los itinerarios que llevan al centro y a la zona de Orillamar.

Para el funcionamiento correcto del nuevo modelo, la Xunta ha realizado una optimización de los horarios de las expediciones así como la inclusión de nuevas paradas de bus que permitan una conexión más ágil con el transporte urbano.





Todas estas modificaciones, explican desde el organismo autonómico, “son froito do diálogo conxunto da Xunta cos Concellos e a empresa titular da concesión, así como do seguimento continuo que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mantén sobre o funcionamento do transporte público”.





En el caso de Ferrol y comarca los principales cambios afectan específicamente al adelantamiento de salida del bus hacia Coruña desde Neda –6.50 horas– y a la ampliación de paradas tanto para trabajadores como para estudiantes y para efectuar las conexiones precisas. Habrá buses de regreso a las 14.30 horas y en horario de tarde, a las 21.30 para atender a la demanda.