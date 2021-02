Moeche y Cabanas, entre los ayuntamientos gallegos que siguen con las máximas restricciones

Los tres principales parámetros de esta desescalada --reuniones, hostelería y movilidad--, ha explicado el presidente de la Xunta en su comparecencia de esta mañana, no serán "homogéneos" en todo el territorio, si no que estarán modulados en función de la situación de cada área, unos parámetros que permanecerán para futuras reuniones del comité.

En un primer nivel, el más restrictivo, están los ayuntamientos que superan los 500 casos por 100.000 habitantes, 17 en estos momentos, donde seguirán rigiendo las actuales normas: cierre de hostelería al público, prohibidas reuniones de no convivientes y cierre perimetral municipal salvo causa justificada.

En esta ocasión, ha precisado el presidente, esta situación afecta a los ayuntamientos de Aranga, Cabanas, Carballo, Catoira, Corcubión, O Corgo, Gomesende, A Gudiña, Guitiriz, Larouco, Malpica de Bergantiños, Moeche, A Peroxa, Ponteceso, A Pontenova, Toques y Xunqueira de Espadanedo.





NIVEL INTERMEDIO Y ÁREAS SANITARIAS

En el segundo nivel estarán los municipios en los que la incidencia se sitúa entre los 250 y los 500 casos por 100.000 habitantes, donde se permitirán reuniones de hasta cuatro personas no convivientes y la hostelería podrá abrir sus terrazas hasta una ocupación máxima del 50% hasta las 18,00 horas.

En esta situación, ha especificado Núñez Feijóo, se encuentran 33 municipios de las áreas de Santiago, Vigo y Ourense, a las que se sumarán la totalidad de las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra --excepto aquellas localidades por encima de los 500 casos--, que la Xunta incluye de forma global en estos parámetros por su alta ocupación de UCI.

En este nivel intermedio, al igual que en el más laxo, los habitantes podrán moverse entre municipios que tengan la misma incidencia del virus, excepto en el caso de las áreas de A Coruña, Ferrol y Pontevedra, donde la movilidad tendrá que ser dentro del área sanitaria, que quedará perimetrada.

Así, un vecino de Santiago (por debajo de 250 casos), podrá desplazarse hasta Lugo o a Cangas (área sanitaria de Vigo), pero no a Cerceda (área sanitaria de A Coruña) ni a Pontevedra. Del mismo modo, un vecino de Laza (+250) podría viajar hasta Mos (área sanitaria de Vigo), pero no a la ciudad de Ferrol, y uno de Coristanco (área de A Coruña), podría ir a Mazaricos, pero no a Vigo, a pesar de tener la misma incidencia.

ÚLTIMO NIVEL

Finalmente, un tercer nivel lo establecen aquellos municipios con una incidencia por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes fuera de las áreas cerradas, que con datos de este lunes son 189 ayuntamientos de las zonas sanitarias de Lugo, Ourense, Santiago y Vigo en las que se podrán reunir hasta cuatro personas no convivientes y los bares y restaurantes abrirán al 30% en interiores y al 50% en exteriores hasta las 18,00 horas.

En este tercer grupo de municipios también se "avanza en la desescalada deportiva", ha dicho Feijóo, y se permitirán grupos de hasta cuatro no convivientes para la práctica deportiva, así como la reapertura de gimnasios y piscinas.