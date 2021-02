Un ejemplo a seguir en pos de la victoria

A pesar de que el empate contra el Compostela dejó en el Racing más sabor a perder dos puntos que a ganar uno, el equipo ferrolano espera que lo hecho en el Vero Boquete de San Lázaro –sobre todo en la primera parte– indique el camino para derrotar este sábado al Deportivo. “Estuvimos muy bien en muchas fases y si salimos así vamos a estar más cerca de ganar que de perder”, dijo el goleador Fer Beltrán al término del choque del domingo, mientras que ayer Joselu mostraba su confianza en “hacer nuestro mejor fútbol y someter al rival el mayor número de minutos, como la primera parte contra el Compostela: así será más fácil ganar”.





Lo que está claro es que, situado en la séptima posición, a cuatro puntos de los tres primeros y a una de las que evitan no luchar por el descenso, ganar empieza a ser urgente. “Ahora todo lo que queda es importantísimo”, reconoció Fer Beltrán, que aspira a sumar los máximos puntos posibles. Joselu, por su parte, reconoce que “a medida que pasan las jornadas, cada partido es más importante”. Sin embargo, no quiere calificar el encuentro de este sábado como una final, porque a su juicio “no se puede salir a jugar un partido de fútbol pensando que si no eres capaz de ganar la temporada se va a terminar. No saldremos con esa presión, pese a que el partido sea importante”.





Presión

Lo que está claro es que también para el Deportivo el encuentro de este fin de semana puede ser clave en sus aspiraciones aunque, como recuerda Joselu, “lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos. La presión que puedan tener ellos... es cosa de ellos”. Fer Beltrán, por su parte, insiste en la igualdad que hay en la clasificación y por eso insta en “ir a lo nuestro y no a lo de los demás”.

Tres jornadas le quedarán al campeonato tras la disputa de estos tres duelos del mes de febrero. Será entonces, con la liga regular teóricamente al día tras la disputa de todos los partidos que habían sido aplazados, cuando el Racing valore sus posibilidades de acabar entre los tres primeros.





Regreso: Nathan Palafoz ya está de vuelta en España

Nathan Palafoz ya está en España después de que hace dos semanas se desplazase a Brasil para celebrar su boda. Las restricciones de movilidad entre ese país y España, sin embargo, le impidieron regresar a su lugar de trabajo la semana pasada, como estaba previsto. Ahora, en cambio, ya ha podido realizar el viaje después de someterse a varias pruebas, tanto en su país natal como en el actual de residencia, que confirmaron su buen estado de salud.





El delantero brasileño trabajó al margen del grupo en la sesión de entrenamiento que la plantilla racinguista realizó ayer en el terreno de juego de Aneiros. Mañana trabajará con el resto de sus compañeros y, si no hay ningún inconveniente, estará en condiciones de jugar el sábado el encuentro frente al Deportivo, que se jugará en el campo de A Malata