El Intasa vuelve casi un mes después ante el Cáceres

Jornada y no jornada en la competición de Superliga 2. Y es que el programa de competición de este fin de semana en la categoría de plata del voleibol nacional se compone en su totalidad de encuentros aplazados en su día. Así, este fin de semana que, en principio, iba a ser de descanso para los conjuntos participantes, varios de ellos volverán a la pista, entre ellos la formación del Intasa.





Los de San Sadurniño, después de tres semanas de parón obligado por causa del coronavirus, se visten de corto esta tarde y lo hacen para recibir a una de las formaciones de la zona baja de la tabla clasificatoria, el Extremadura Cáceres –17.00 horas, Municipal–, en un duelo en el que no podrán contar con el apoyo de los suyos –si bien el partido será retransmitido por su canal de Youtube–. Un encuentro en el que, como indica su técnico Hernán Pesci, no puede aparecer la relajación debido a la posición de su rival “y más después de tres semanas sin competición. Tenemos que estar con las antenas arriba, siempre alerta”. La formación extremeña llega a Galicia para hacer frente a un doble compromiso, el de hoy en San Saduniño y mañana en Vigo, y con la intención de puntuar para mejorar su penúltima posición. “Es un grupo duro, ya nos ganaron allá y no queremos tener sorpresas”, añadía el entrenador del grupo azulón.





Asalto

Sin entrar en liza en las últimas tres semanas, el Intasa ha aprovechado este tiempo para que algunos de sus jugadores con molestias lleguen a esta recta final de la competición ya recuperados. Un tiempo en el que los de San Sadurniño han trabajado pero también aprovecharon para tomarse algunos días libres, de cara a un final de liga en el que esperan estar en los lugares de play-off de ascenso.





Actualmente en la cuarta posición, el grupo de Pesci cuenta con dos duelos menos que su inmediato predecesor, el Badajoz; los mismos, diez, que el segundo clasificado, el Laura Otero y uno menos que el actual líder, el Dumbría. De hecho, a los de San Sadurniño todavía les queda medirse, en estos últimos duelos, a los herculinos, para finalizar esta primera fase de la competición en las dos primeras plazas y jugar por el ascenso.