Díaz responde a Iglesias que España es un país democrático con garantías

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respondido este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que España "es un país democrático" en el que se permite "votar con garantías", aunque ha reconocido que existe una "reflexión" acerca de la "calidad democrática" del país.

En una entrevista en la Televisión de Galicia, recogida por Europa Press, Díaz ha señalado que existe un debate en torno a la garantía de "derechos fundamentales" y con el cumplimiento de "algunos elementos que hoy están puestos en cuestión". Por ello, ha pedido cuidar y "mimar" las instituciones.La titular de Trabajo y Economía Social se ha expresado así tras ser preguntada por las declaraciones del líder de Podemos, que este lunes cuestionó que en España hubiese una "situación de plena normalidad política y democrática".En esta línea, Díaz ha asegurado que el "saqueo" del Partido Popular, la salida del Rey emérito de España y los ciudadanos con cuentas "en paraísos fiscales" debilitan la democracia al estar "agrediendo" su funcionamiento. "Debemos pasar página de esas conductas", ha sostenido.Así, la ministra ha expresado su "preocupación" después de haber mantenido una reunión con su homóloga francesa, con quien compartió una "reflexión". "En Europa se preguntan cuál va a ser la calidad democrática tras esta crisis: ese es el debate que tenemos", ha explicado.En definitiva, para la responsable de Trabajo las instituciones del país como la Casa Real, los sindicatos y también los partidos políticos deben ser mimados y ejemplares en sus comportamientos. "En una crisis como la que estamos viviendo, las personas que disponen de las instituciones son las que menos tienen. Mimemos la democracia de todo lo que hacemos, porque hay gente que lo está pasando muy mal", ha zanjado.Por otro lado, Díaz se ha referido a las discrepancias en el seno del Consejo de Ministros y ha reconocido que se encuentra cómoda junto a sus compañeros socialistas. En este sentido, la ministra ha dejado claro que las disputas y los debates son normales, incluso entre los ministros del mismo signo."Ayer veíamos como eran dos ministros socialistas con discrepancias con el medio ambiente, las políticas animalistas. Quiero decir que en este año hemos tenido diferentes posiciones en que no coincidíamos con independencia de las marcas políticas. Yo he coincidido con ministros socialistas, y con otros no", ha explicado.En este contexto, Díaz ha insistido en que, "en función de la responsabilidad de cada Ministerio" existen distintas posturas. "Es un debate transversal. Pasaba cuando el PP gobernaba en solitario y cuando estaba el PSOE. Pasaba con Zapatero", ha recordado la ministra.

Con todo, la titular de Trabajo y Economía Social ha reconocido que existe mucho "griterío" y confusión en torno a esas diferencias. "Hay que apegarse a la ciudadanía. La gente está preocupada y pasándolo mal, y quiere que los políticos solucionemos sus problemas", ha apostillado.