Las respuestas de la podóloga Laura Teira ante las preguntas de los lectores

Laura se ha graduado en Podología por la Universidad de La Coruña y ha continuado su formación realizando un Postgrado en Patomecánica del pie y sus tratamientos ortopodológicos por la Universidad de Barcelona y una Maestría Internacional en Cirugía Podíatrica por la CEU San Pablo, así como complementación mediante diferentes cursos de Actualización en Podología Infantil, Podología y Biomecánica en el Fútbol y Curso de Disimetrías y Patología de Columna en el Crecimiento.

Lleva trabajando como podóloga desde el año 2018 y cuenta con experiencia en varias Clínicas (en A Coruña, Vigo y Portonovo). En el 2022 tomó la decisión de llevar a cabo su proyecto personal y crear así su propia consulta en ‘’DEDOPIE’’ situada en la Plaza de la Gaiteira, en A Coruña.



¿Es malo llevar siempre pintadas las uñas de los pies de colores oscuros?

El uso constante de esmaltes de uñas, ya sean oscuros o claros, puede hacer que las uñas de los pies se vuelvan quebradizas, amarillentas o más propensas a desarrollar infecciones fúngicas. Esto se debe a que el esmalte evita que las uñas respiren adecuadamente por lo que, si vamos a pintarnos las uñas durante una temporada (por ejemplo en verano), es importante darles un descanso entre esmaltado y esmaltado para mejorar la transpiración de la uña y evitar el riesgo de infección por hongo o distrofia de la uña.

Los esmaltes más oscuros, debido a sus pigmentos, pueden causar que el color de las uñas se vuelva más amarillento, especialmente si se usan durante largos períodos de tiempo. Esta decoloración muchas veces se confunde con hongos.

¿Cuándo se debe llevar a un niño al podólogo?

La salud de los pies es importante en todas las etapas de la vida, incluida la infancia. En niños, siempre y cuando no aparezca ningún problema antes, la edad ideal para una primera consulta sería entre los 4-5 años, pues a partir de esta edad ya aparecen signos de maduración de la marcha que nos permite a los podólogos detectar posibles patologías de manera precoz y aplicar el tratamiento o control necesario para su correcto desarrollo y mejora.

El diagnóstico y el tratamiento temprano de los problemas en los pies de un niño pueden prevenir complicaciones futuras y garantizar un desarrollo saludable.



¿Son efectivos los correctores de juanetes?

Para responder a esta pregunta, primero es importante conocer que un juanete se trata de una desviación del primer dedo junto con un engrosamiento de su articulación que, cuando se inflama cursa con dolor sordo e intenso. Una vez se ha engrosado el hueso de la articulación, la única solución para que ‘’desaparezca’’ es la cirugía. Los correctores o alineadores que se venden para juanetes pueden ocasionar algún alivio en algunas personas debido a que en algunos casos pueden ayudar a relajar algunas estructuras, pero en ningún caso harán que disminuya el hueso del juanete.

Es importante decir que no es aconsejable el uso de estos dispositivos sin ser pautados por un profesional, pues cada pie tiene unas necesidades y en muchos casos puede ser contraproducente su uso.



¿Qué tacón es el más recomendable si tienes el pie cavo?

Un pie cavo se caracteriza por un exceso de altura en la bóveda plantar, es decir, tiene un arco más pronunciado de lo habitual. Es un pie que cursa con mucha retracción y potencia muscular por lo que dependiendo en cada caso, sería adecuado el uso de tacón o no. En caso de usar zapato de tacón, debido a la inestabilidad que suelen tener los pies cavos, se recomienda que éste no sea muy alto ni muy estrecho.

¿Por qué salen a veces pelos en la planta del pie que luego son como astillas y duelen?

En la planta del pie fisiológicamente no salen pelos, su presencia es por causa exógena, es decir, que se introduzcan de manera accidental al pisarlos. Cuando esto ocurre y se nos clavan, se forman quistes por inclusión ocasionando dolor y muchas veces cursando con infección. Para no empeorar la lesión se recomienda no hurgar en ella y ponerse en manos de un profesional.



¿A qué se deben los tirones en la planta del pie?

Los tirones o molestias en la planta del pie pueden deberse a diversas causas como sobrecargas o tensiones de la musculatura intrínseca del pie, lesiones como fascitis o esguinces que ocasionan inestabilidad y fuerzan estructuras del pie. El uso de calzado inadecuado, los cambios bruscos en la actividad física u otras condiciones médicas subyacentes, pueden ser factores de riesgo para la aparición de tirones o calambres en los pies.

Si experimentas estos tirones en la planta del pie o si el dolor es intenso y afecta tu capacidad para caminar o realizar actividades normales, es importante que consultes a tu podólogo. Podrá realizar una evaluación completa, determinar la causa subyacente y recomendar el tratamiento adecuado, que puede incluir terapia física, ejercicios de estiramiento, ortesis o medicamentos, según sea necesario.



¿Cuáles son los beneficios del calzado barefoot?

El calzado barefoot, también conocido como calzado minimalista o calzado ‘’descalzo’’, se ha vuelto popular en los últimos años debido a su enfoque en replicar la sensación de caminar y correr descalzo. Aunque no es adecuado para todos y puede requerir una adaptación gradual, tiene algunos posibles beneficios:

Fortalecimiento muscular: Usar calzado barefoot permite que los músculos de los pies trabajen de manera más natural y activa, lo que puede fortalecer los músculos de los pies y las piernas.

Mejora la postura: Al caminar en calzado barefoot, es más probable que se mantenga una postura más natural y una alineación adecuada del cuerpo, lo que puede ayudar a reducir la tensión en la columna vertebral y mejorar la postura.

Sensación táctil: Permiten que los pies sientan mejor el terreno, lo que puede aumentar la conciencia sensorial de los pies y mejorar la propriocepción, es decir, la percepción de la posición y el movimiento del cuerpo.

Prevención de lesiones: Para algunas personas, el uso de calzado barefoot puede ayudar a prevenir lesiones relacionadas con el pie y la carrera, ya que fomenta una técnica de carrera más eficiente y natural.

Mayor flexibilidad del pie: Al usar calzado minimalista, es más probable que los pies tengan una mayor movilidad y flexibilidad, lo que puede ser beneficioso para la función general del pie.

Es importante recalcar que este tipo de calzado no es adecuado para todos, y algunas personas pueden experimentar incomodidad o dolor al hacer la transición. Antes de hacer la transición al calzado barefoot, es aconsejable hablar con tu podólogo/a para determinar si es adecuado para tus necesidades específicas y para recibir orientación sobre cómo hacer la transición de manera segura.