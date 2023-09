Venancio Salcines | “El objetivo de EFBS y Cesuga es convertir al alumno en un líder”

Venancio Salcines (A Coruña, 1965) lo tiene claro. Los alumnos de EFBS (Escuela de Finanzas Business School) y Cesuga (Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia) tienen que sentirse adultos y preocupados por su futuro. Dejan de ser ‘su problema’ cuando no cumplen una de las condiciones, mientras tanto pueden contar con él y con el grupo educativo que preside para convertirse en líderes.

El número de alumnos en los cursos de grado universitario y FP tiene una importancia bastante significativa.

EFBS y Cesuga conforman actualmente el primer grupo de Educación Superior de Galicia. Tenemos quinientos estudiantes, lo que nos convierte en el líder. Un liderazgo que ha sido reforzado, este año, por el hecho de que la revista Forbes considera a EFBS como de las mejores de España y la mejor del norte peninsular y de que el Ministerio de Economía nos ha elegido como principal socio para desarrollar su plan de transformación digital en Galicia, Asturias y el País Vasco.

Se trata de un ambicioso plan de formación dirigido a directivos y la decisión del Gobierno fue adoptada después de un proceso de concurrencia competitiva. No lo hemos conseguido a dedo, si no que ha sido asistiendo a un proceso al que se presentaron las principales instituciones educativas españolas. Quedamos de primeros y creo que eso nos refuerza bastante en esa posición de que no solo somos un líder educativo, sino de que Galicia cuenta con un grupo educativo que tiene potencia y tiene fuerza y es reconocido a nivel nacional.

Estrenan un campus sanitario.

El grupo EFBS aborda todas las salidas de educación superior. Aunque su origen es la Escuela de Finanzas, nuestro objetivo es cubrir todo aquello que sentimos que existe una demanda insatisfecha. Y atendiendo a esto hemos invertido dos millones de euros en un centro, situado en la avenida de Arteixo, para crear lo que con seguridad es lo más avanzado en tecnología sanitaria de Galicia. Desde allí impartimos dos grados superiores en el área de salud y en breve impartiremos un tercero. Convertiremos ese lugar en un espacio de formación de alto nivel. No obstante, como ya dije, donde vemos una necesidad la cubrimos. La vimos en el ámbito de los videojuegos y animación en 3D y ahora mismo estos cursos tienen lista de espera.

¿Los interesados pueden acceder a cursos más tradicionales?

Sí. Impartimos Administración, Marketing, Finanzas o Publicidad y todos ellos están llenos y son muy reconocidos. Nosotros trabajamos siempre cubriendo necesidades del sector, lo que deriva en que tenemos un grado de empleabilidad altísimo. Nadie en Galicia nos puede igualar en empleabilidad. De hecho la Fundación Venancio Salcines en el año 2022 insertó laboralmente a 1.500 personas.

¿Tiene ese dato algo que ver con el hecho de que exista lista de espera para inscribirse en algunos grados y ciclos?

Yo creo que hay lista de espera porque saben que hacemos bien las cosas, que trabajamos con calidad y que nuestra obsesión es insertar laboralmente a nuestros estudiantes. Todos, sea el curso que sea, salen con empleo.

¿A que edad se puede acceder a este centro de estudios superiores?

Diecisiete o dieciocho años. Hay que tener aprobado Bachillerato. Y tenemos alumnos de hasta cincuenta años porque impartimos formación en áreas de educación superior. Tenemos FP, grados algunos vinculados con las FP, por lo que el alumno puede continuar estudiando y posgrados. El último proyecto en el que estamos trabajando es en un proyecto universitario que el día que nos lo autorice el Ministerio de Universidades crearemos un gran campus sanitario en A Coruña. Será una universidad dual en la que los alumnos, su último año, lo harán en ‘fábrica’, es decir, si un estudiante hiciera periodismo cuarto curso lo haría en un periódico y con un contrato de trabajo. Cesuga cuenta con un consejo asesor que gestiona de manera directa miles de empleos. Está claro que no puede existir una universidad dual si detrás no cuenta con el tejido empresarial.

¿Satisfacer el mercado laboral es el principal objetivo del grupo?

Por supuesto. El mercado laboral determina toda nuestra labor. Viendo las necesidades de los distintos sectores vamos trabajando. Por ejemplo, en el ámbito sanitario lo que percibimos es un déficit en tecnología. La inmensa mayoría de los estudiantes de FP no tocan las máquinas con las que tendrán que trabajar. Nosotros apostamos por ello y por eso en el centro de la avenida de Arteixo hay lo último en tecnología. En Galicia, somos únicos en esto. Yo creo que no puedes formar profesionales que después se enfrentan a un ámbito laboral muy alejado. Todo ello deriva en que nuestros alumnos son los más demandados y tenemos unos niveles de paro prácticamente inexistentes. Nuestra metodología nos ha convertido en líderes en Galicia en empleabilidad porque tenemos acuerdos con medio millar de empresas.