UIE y Woxsen University de India colaborarán en la formación de estudiantes en sistemas inteligentes en entornos internacionales

Woxsen University de India y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) han suscrito hoy un convenio de colaboración para impulsar la formación de sus graduados en el ámbito de la ingeniería de la empresa y de sistemas inteligentes, el intercambio de profesorado y el desarrollo de proyectos de investigación conjunto. UIE avanza con este acuerdo en su expansión en Asia tras consolidar su posición en China a través de sus alianzas con la Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE) y la Tianjing Foreign Studies University.



La delegación de Woxsen, encabezada por el vicepresidente de Woxsen University, Raul Rodríguez, se reunió hoy y firmó el convenio de colaboración con el rector de UIE, Miguel Ángel Escotet. En el encuentro participaron, asimismo, la coordinadora de Relaciones Internacionales de UIE, Begoña Jamardo; la coordinadora general Académica de UIE, Bettina Checchia; y el decano de Ingeniería de la UIE, Eladio Dapena.



Tras la firma, el rector, Miguel Ángel Escotet subrayó que «la UIE anima a sus estudiantes a ampliar sus experiencias con estancias internacionales en centros extranjeros de prestigio específicamente seleccionados, gracias a acuerdos como el rubricado hoy con instituciones en prácticamente todos los continentes, dando especial énfasis a Europa, América y Asia».



Woxsen, de reciente creación, ostenta ya la posición 101 del mundo con su Master in Business Analytics en el prestigioso Ranking QS 2024. Es, además, la universidad más joven de India en conseguir la membresía en los tres órganos de acreditación internacional en el ámbito de la educación empresarial: AACSB (EEUU), AMBA (RU) y EFMD (Bruselas). Mantiene acuerdos de colaboración académica con 123 socios de más de 36 países, cuenta con más de 40 patentes y participa en numerosos proyectos internacionales de investigación.



Con 4200 estudiantes, está ubicada en un campus de más de 80 hectáreas con instalaciones deportivas de primer nivel y cuenta con un laboratorio de inteligencia artificial y robótica y una incubadora de innovación y emprendimiento.



La universidad está situada en Hyderabad, la cuarta ciudad más poblada de la India y una de las más pujantes en la economía del país. Con una creciente industria de I+D, cuenta con un gran complejo tecnológico, HITEC City, que es popularmente conocido como el Silicon Valley de la India.

UIE: vocación internacional

Desde una visión y vocación internacionales, UIE mantiene colaboraciones con universidades de reconocido prestigio. En Europa, con la London School of Economics en Reino Unido, Haute École de Gestion de Genève en Suíza, Dublin Business School en Irlanda, Flensburg University of Applied Sciences en Alemania, Poznan University of Economics en Polonia, Université Toulouse III-Paul Sabatier en Francia, University of Applied Sciences of Vienna en Austria y las Universidades Nova y Porto en Portugal.



En América, cuenta con acuerdos con Georgetown University, la Universidad de California Riverside, la State University of New York at Albany, en Estados Unidos e IESA en Panamá.



Y en Asia, cabe destacar la estrecha colaboración con la Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE), con sede en Beijing, líder por su especialización en el ámbito empresarial y con triple corona de excelencia, la alianza con Tianjing Foreign Studies University, la Universidad de Tel Aviv (TAU) y Aydin University de Turquía.



UIE ha ampliado recientemente estos acuerdos y alianzas internacionales en Europa y América con la incorporación de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA), entidad que representa a 132 instituciones de educación superior de Colombia y la alianza estratégica con Advanced Leadership Foundation (ALF), con sede en Washington DC y presidida por Juan Verde, asesor del presidente Joe Biden, para la realización de prácticas en empresas 500 Fortune en Estados Unidos.

Además se ha suscrito en exclusiva en Galicia un convenio con la prestigiosa Universidad de Cambridge (Girton College) que permite a los estudiantes de UIE participar en programas especializados de Empresa e Ingeniería en su Summer School y con Poznan University of Technology de Polonia en el ámbito de ingeniería.



Asimismo, en 2023 se han firmado alianzas con toda la clase empresarial gallega de América, suscribiendo convenios con AEGU (Asociación de Empresarios Gallegos de Uruguay), AEGA Argentina, AEGASP (Asociación de empresarios gallegos de São Paulo Brasil) y UMEGAL (Unión Mexicana de Empresarios Gallegos).