Las temperaturas serán muy bajas toda la semana, la más fría en lo que va de 2023

Las temperaturas serán muy bajas toda la semana, que será una de las más frías en lo que va de año, ya que los valores estarán “casi al límite” de convertirse en ola de frío, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La portavoz de la Aemet, Beatriz Hervella, señaló que la semana comenzó con temperaturas bajas, con heladas en el interior, sobre todo en zonas altas, donde se alcanzaron hasta -15 grados centígrados en Cap de Vaqueira (Lleida) o -13 grados en Cerler (Huesca).



Así, pronosticó que esta sensación térmica de frío no se irá en buena parte de la semana, porque parece que lo más probable es que el jueves suban las máximas y el viernes las mínimas también subirán de forma generalizada, pero no lo suficiente como para dejar de hablar de bajas temperaturas. “Estamos ante una de las semanas probablemente más frías de este año 2023”, indicó.

Corredor de aire frío



Destacó que aunque esta situación está “al límite de ser una ola de frío” por el momento “no se cumplen los requisitos” requeridos. En concreto, recordó que para que se produzca una ola de frío, tienen que darse al menos tres días consecutivos y como mínimo, en un 10% de las estaciones temperaturas mínimas que sean inferiores al percentil del 5% de sus respectivas series de temperaturas mínimas diarias de los meses de enero y febrero.



No obstante, Hervella no descartó que un análisis posterior a los valores registrados pueda terminar confirmando que este sea, o no, un episodio u ola de frío pero, “a día de hoy no parece finalmente probable”.

De momento, explicó que la situación está marcada por el anticiclón de las Azores, que se situó algo más al norte de lo habitual y que extiende su radio de acción hacia el noreste de Europa y conectando incluso con otra zona de altas presiones ubicada en Escandinavia.

Por otro lado, la portavoz señaló que la borrasca ‘Hannalore’ está situada sobre Cerdeña, con reflejo en altura y con pequeños centros secundarios con vórtices en sus proximidades. Uno de estos vórtices recorrió ayer el tercio este de España y ‘Hannalore’ retrocederá en las próximas horas y se moverá de nuevo al oeste, al mismo tiempo que se rellenará con algo de energía.

Por lo tanto, precisó que el anticiclón con el viento girando en el sentido de las agujas del reloj, mientras que en la borrasca el viento gira en sentido contrario, por lo que ambos agentes unen esfuerzos para introducir en España un corredor de aire frío procedente del norte de Europa que protagonizará el actual panorama meteorológico toda la semana.



La masa de aire que encañona la Península genera poca humedad, pues apenas tiene recorrido marítimo y, por ello no se verá tanta nieve a pesar de que las cotas están muy bajas.