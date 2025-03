Simón dice que se pudo “afinar más” pero “se hizo lo mejor que se pudo”

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, admitió este viernes que se podría haber “afinado mejor” con las medidas de salud pública que se implementaron durante la pandemia de covid, aunque aseguró que “se hizo lo mejor que se pudo en aquel momento”.



“Un confinamiento como el que se hizo quizás se podría hacer más suave en algunas situaciones o en algunas circunstancias. No tiene sentido que una persona que vive sola en el monte esté confinada en su casa”, señaló Simón.

“Para responder bien a una pandemia el trabajo se hace sobre todo en el período interpandémico”, destacó



Así se mostró el director del Ccaes durante un acto en el que participó junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, y en el que analizó los cinco años desde la llegada del covid. En este punto, Simón reconoció que en aquel momento era “muy difícil” plantear acciones diferentes a las que se hicieron con la información de la que disponía.



“Sí que es verdad que me hubiera gustado haber hecho cosas no durante la pandemia, sino antes, y son las que ahora mismo estamos haciendo”, indicó Simón. “Para responder bien a una pandemia el trabajo no se hace durante la pandemia, también, obviamente, pero se hace sobre todo en el período interpandémico”, agregó.



Por su parte, García, quien agradeció a Simón su trabajo y “dar la cara” durante el año 2020, resaltó que se hicieron “muchas cosas bien” en la etapa de la pandemia. “Aunque quedan muchas cosas por hacer y necesitamos dar más pasos, para minimizar los riesgos de una futura pandemia”, añadió.

“Más agradecimiento”



Simón aseguró que durante su gestión del coronavirus recibió “mucho más agradecimiento” que críticas, aunque asumió que se les dio “más visibilidad” a estas últimas.

“Los que se la dan tendrán que reflexionar sobre ello”, apuntó. “Ha habido haters, que quiere decir personas que odian. Yo creo que las personas que odian no pueden en ningún momento dirigir ni mediatizar a nuestra sociedad y, sobre todo, no pueden dirigir ni mediatizarla con objetivos más allá del simple odio”, explicó Simón.



García agradeció el papel de Simón, pese al “odio” que recibió en la gestión de la pandemia: “Yo aquí te tengo que dar otra vez las gracias, Fernando, porque es verdad que para un profesional con todas las letras y un profesional en mayúsculas, es muy difícil y muy duro tener que someterse a un escrutinio de odio e insultos que va más allá de una crítica a un trabajo científico o a una toma de decisiones”.

"Al servicio de la comunidad"



Por su parte, la directora del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, recordó en su intervención la labor que se llevó a cabo durante la pandemia en el centro que dirige.



“El Instituto de Salud Carlos III se puso desde el primer momento al servicio de la comunidad. Fueron los compañeros del Centro Nacional de Microbiología quienes desarrollaron los métodos diagnósticos iniciales, llevaron a cabo las primeras secuencias del nuevo virus y reorganizaron el centro para crear un laboratorio dedicado al coronavirus”, indicó.



Asimismo, recalcó los estudios y trabajos desarrollados en el organismo desde la llegada del covid, destacó que el Instituto sigue con su labor para conocer más sobre él y resaltó que “todavía hay mucho que aprender”, a la vez que auguró que “vendrán otras pandemias y nuevos problemas de salud”, por lo que pidió “proteger el Sistema Nacional de Salud”. “Solo el conocimiento puede proporcionar luz ante la incertidumbre”, finalizó.