¿Qué sabemos sobre la “gran alineación planetaria de 2025”?

En las últimas horas, circulan numerosos mensajes en redes sociales que hablan de una “gran alineación planetaria” en enero de 2025. De acuerdo a los usuarios, este fenómeno, que tendrá lugar el 21 de enero, es único y muy raro, ya que no volverá a repetirse hasta 2492.

Pero, ¿en qué consiste este fenómeno astronómico? ¿Es algo tan anómalo? En este artículo, desde INFOVERITAS, te damos las claves.

Para empezar, ¿qué es una alineación planetaria?

El nombre da una pista. De acuerdo a StarWalk, una aplicación educativa de astronomía, alineación planetaria es un término astronómico que se usa para describir el evento en el que varios planetas se reúnen en un lado del Sol al mismo tiempo.

En la revista especializada Sky at Night Magazine, elaborada por la BBC, afinan un poco más la definición. “Esto significa que todos los planetas del Sistema Solar ocupan aproximadamente el mismo plano orbital (incluida la Tierra) y, por lo tanto, todos siguen más o menos la línea de la eclíptica en el cielo”, indican. “Entonces, cuando varios planetas sean visibles en el cielo, se ubicarán aproximadamente a lo largo de esta línea”, se agrega en el reportaje de este medio en el que se explica este fenómeno.

¿Sólo se podrá contemplar la alineación planetaria el 21 de enero?

No. Por suerte, las lineaciones planetarias “no se ven específicamente un día solo en concreto”, puntualiza a INFOVERITAS Pedro García Lario, portavoz y astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). “Suelen ser observables con ligeras variaciones de un día a otro durante varios días o semanas”, explica. Así, la conjunción de planetas será visible todos los días de la semana.

De hecho, durante febrero será visible “con el añadido de Mercurio que se dejará ver a simple vista al atardecer junto a los otros 6 planetas: Venus, Saturno, Júpiter y Marte, a simple vista, y Urano y Neptuno”, señala este experto. Eso sí, para observar el fenómeno será necesaria la ayuda de un telescopio.

Los planetas estarán en gran parte en la misma posición antes y después de esta fecha. No obstante, lo que sucede es que, a partir del 21 de enero, como explica Sky at Night Magazine, es la Luna. Por una parte, sigue menguando y perdiendo su brillantez, lo que permitirá contemplar mejor el fenómeno. Por otra, va recorriendo la línea de la eclíptica, posicionándose cada día cerca de diferentes planetas, según pasan los días.

¿Este fenómeno no se va a repetir hasta 2492?

Las alineaciones planetarias similares de 5, 6 y hasta 7 planetas como esta “no son tan raras”, destacan desde la ESA. Por tanto, el fenómeno es raro, pero no tan raro. Entonces, ¿podremos ver otra alineación planetaria en nuestra vida?

Pedro García Lairo explica que la afirmación de que una alineación planetaria así no se repetirá hasta 2492 “depende de lo que consideres ‘alineación’”. “En algunos sitios he visto que ‘exigen’ que la separación entre planetas no sea mayor de 26 grados, pero, si relajas un poco ese valor, no tienes que esperar hasta 2492, habrá otras ocasiones antes”, resalta.