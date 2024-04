RTVE deja en el aire el fichaje de Broncano al no acudir Elena Sánchez al Consejo

La contratación de un programa presentado por David Broncano por parte de RTVE aún está en el aire ya que finalmente la nueva presidenta interina, Concepción Cascajosa, no ha planteado este asunto en el Consejo de Administración de este jueves, al que no ha asistido la expresidenta Elena Sánchez.



Así lo han asegurado a EFE fuentes del Consejo de Administración, que han explicado que en el Consejo se han tratado propuestas de contratación técnica, de servicios y suministros, pero que la presidenta interina ha decidido suspender la reunión cuando tocaba abordar los temas de contratación audiovisual, entre ellos el del programa presentado por David Broncano.



Según las mismas fuentes, Cascajosa ha decidido no abordarlo porque Elena Sánchez no ha participado en el Consejo y no había delegado el voto.



Por eso, no ha planteado ninguna propuesta de contratación, aunque se esperaba que pudiera mantenerse en la última que había encima de la mesa, antes de ser elegida presidenta interina: dos años y 14 millones por cada uno de ellos.



Una propuesta sobre la que se habían mostrado en contra los tres consejeros del PP, y que no gustaba tampoco a José Manuel Martín Medem (consejero elegido en su momento a propuesta de Unidas Podemos, pero vinculado al PCE, hoy integrado en Sumar), ni a la propia Elena Sánchez, a quien el tema le ha costado su cese.



Elena Sánchez, que se enfrentó por esta cuestión al Comité de Dirección, y especialmente al director de Contenidos, también destituido en el mismo Consejo en que ella dejo de ser presidenta, se decantaba por la contratación de Broncano de un año en todo caso y marcando unos objetivos de audiencia.



De esta forma, y con estos planteamientos, parecía también dificil que la votación saliera adelante a pesar de la ausencia de Elena Sánchez, ya que si se hubieran mantenido en sus posturas ella y Medem, la votación sólo podría haber contado con los votos favorables de Cascajosa, el del consejero del PSOE Ramon Colom, el del PNV y el de un cuarto elegido por Podemos.



La contratación de Broncano se queda de nuevo aparcada posiblemente para otro Consejo, cuando las posiciones estén más acercadas y cuando exista una propuesta que pueda lograr la mayoría suficiente.