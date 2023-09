Regresa "MasterChef Celebrity” la edición del "humor y los piquitos"

Calificada por los propios jueces como la edición “del humor” y de los piquitos, la octava entrega de “MasterChef Celebrity” regresa este jueves a las noches de TVE con una nueva tanda de quince famosos vestidos de cocineros que serán llevados al límite. “Esto es como la mili, pero de manera culinaria”, decían algunos participantes.



Y es que si algo están de acuerdo esta nueva tanda de famosos que se verán las caras es que el programa es un “formato durísimo en el que se sufre mucho”. “Llevo trabajando en la televisión desde los 12 años y luego haciendo otros proyectos audiovisuales distintos, pero jamás en la vida me he enfrentado a una cosa tan dura como esta, nunca he currado tanto como lo he hecho aquí”, ha dicho el actor Eduardo Casanova.



En este sentido, él mismo ha confesado que después de que “MasterChef” llamara varias veces a su puerta, este año se ha decidido a concursar. “No lo hice antes por miedo, porque no estaba preparado tampoco. Es un programa en el que también te expones mucho, te desnudas al completo y la gente te ve tal y como eres. Pero luego me di cuenta que también es positivo indagar y superar esos miedos”, responde.



Quien estaba deseando entrar, pero por temas de diferencias de cadenas no podía era la presentadora de televisión Toñi Moreno (trabajaba en Telecinco). “No me costó mucho pensarlo porque soy muy fan del formato y me gusta mucho la cocina, y siempre dije que si alguna vez hacía algún concurso o programa tenía que ser este”, decía.



Además de los ya citados, los demás concursantes que lucharán por conquistar el paladar de los jueces Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, y alzarse con el premio de 75.000 euros que donarán a la causa solidaria que ellos mismos elijan son: los actores Jorge Sanz, Blanca Romero, Miguel Diosdado y Laura Londoño.



Las modelos Palito Dominguín y Sandra Gago; el influencer Daniel Illescas; la aristócrata y empresaria Genoveva Casanova; el dúo cómico Los Morancos (Jorge y César Cadaval); la presentadora Tania Llasera; el extorero Jesulín de Ubrique; y el jinete Álvaro Muñoz Escassi.



Sobre el casting elegido en esta nueva entrega los jueces coinciden en que está muy bien elegido. “Creo que tenemos una gran edición donde el espectador se lo va a pasar en grande. Los concursantes se han hecho muy amigos, han sabido trabajar en sintonía y nos hemos reído un montón. Volvemos a una de las ediciones con más humor”, ha destacado Cruz, el cocinero triestrellado.



Preguntado por el revuelo de los últimos días que se ha causado en redes sobre el beso que Anabel Alonso le dio en el programa, comparándolo con el caso de Luis Rubiales, el catalán ha respondido que “mucho se habla de ese beso, pero no del que me dio Tamara (Falcó)”, quitando hierro al asunto y haciendo ver que no es comparable una cosa de televisión con algo más serio. En esta misma línea, y en tono de broma, Vallejo-Nágera, ha advertido que esta edición “va a haber muchos besos”: “Yo me doy un piquito con Jesulín, ahí lo dejo. Este va a ser el programa de los ‘piquitos’”, ha avanzado entre risas.



Respecto a la opinión de los jueces, los concursantes señalan que “todo es televisión”, y que en ningún momento ninguno de ellos se ha “sentido ofendido” por las críticas que hayan podido recibir por sus platos. “Si al final llevan razón y si es una mierda es una mierda, y ellos te lo dicen para que aprendas y en el siguiente lo hagas mejor”, apuntaba Casanova, quien reconoce que no ha vuelto ha tocar una sartén desde que salió del programa.