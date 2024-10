Redondo confía en que renovar el Pacto contra la Violencia de Género no sea un tema de “disputa política”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló este miércoles que confía en que la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no sea un tema de “disputa política”.



“Ahora ese documento tiene que ser negociado por los grupos parlamentarios. Yo confío sinceramente en que este no sea un tema de disputa política. No nos lo podemos permitir como mujeres, no nos lo podemos permitir como sociedad democrática y yo estoy confiada en que avancemos y avancemos a buen paso, porque hay muchas violencias que necesitan un tratamiento específico”, aseguró la ministra en declaraciones a medios en el acto conmemorativo del 30 aniversario del Observatorio de la Imagen de las Mujeres.



En este sentido, Redondo destacó los diez asesinatos por violencia vicaria de este año y lamentó que una niña de tres años fue este martes testigo del crimen machista de su madre. “Necesitamos poner freno también a las violencias económicas a otras violencias institucionales que estamos viendo que se producen.

El machismo no puede avanzar, no puede avanzar el patriarcado. No puede avanzar y tenemos una herramienta muy eficaz muy potente que es el consenso que se alcanza en el Pacto de Estado que va a ser renovado. Tengo plena confianza en los grupos parlamentarios, en el equipo que está trabajando y confío en poder dar una esperanza a tantas mujeres que sufren en breve”, explicó.

Todo esfuerzo es poco



Precisamente, sobre el asesinato por violencia de género de este martes en Almería de una mujer de 40 años, Redondo condenó el “goteo terrible” de crímenes machistas, 39 en lo que va de año.



“Todos los esfuerzos son pocos. Quiero tener de todas formas un reconocimiento al sistema, el sistema público, el sistema VioGén, el sistema de las pulseras y de los dispositivos Cometa. Hay mucha red de protección a las mujeres, pero necesitamos que ellas denuncien, necesitamos que los entornos denuncien y necesitamos también conocer su situación para protegerlas mejor”, recalcó la titular del Ministerio de Igualdad. En esta línea, la ministra apeló a los entornos de las víctimas para que sean ellos los que denuncien si tienen constancia de casos de violencia de género.



“Por favor, necesitamos conocerlo, necesitamos que déis el paso para salvar sus vidas, para permitirles tener un proyecto de vida digno”, afirmó. Asimismo, dijo que es “indudable” e “incuestionable” que el sistema “salva vidas”.



También indicó que no van a exigir a la mujer “aterrorizada por la situación que vive” que denuncie, pero sí a sus entornos.

“Esas personas cercanas tienen que ser conscientes que también está en su mano poder salvar vidas. La vergüenza la tienen que sentir los violentos, los machistas, esas personas que desde el poder y el terror que ejercen sobre ella deciden sobre la vida de una mujer. Esas personas tienen que sentirse amedrentadas, acorraladas y expulsadas de una sociedad democrática que no puede consentir estas cifras de violencia machista”, concluyó.