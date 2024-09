El rapero Sean 'Diddy', ansioso por defenderse ante los tribunales

El rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs, actualmente en prisión acusado de varios delitos sexuales, "está ansioso por defenderse ante los tribunales" de esas alegaciones, según reveló su abogado Marc Agnifilo al portal TMZ.



El medio especializado, que prepara un documental sobre el conocido rapero, asegura que el artista subirá al estrado cuando sea llamado para contar su versión de los hechos por los que ha sido acusado.



El letrado, que aparece en el nuevo documental de TMZ Studios, titulado "The Downfall of Diddy: The Indictment", que se estrenará próximamente, asegura que el rapero "no puede esperar para testificar en el tribunal".



"Es una decisión arriesgada... Diddy podrá contar su versión de los hechos, pero también será interrogado" sobre los hechos de los que ha sido acusado, advierte el abogado que precisa "no hay nadie mejor para defender a Diddy que el propio Diddy".



Agnifilo asegura que los hechos y las acusaciones que involucran al rapero incluyen actos de amor, dolor y desamor, mientras el documental, según TMZ, se basará en la acusación y la defensa de Diddy, además de un sinfín de cuestiones que han surgido sobre el asunto.



El rapero 'Diddy' fue arrestado a mediados de septiembre acusado de tres cargos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas. El juez le impuso prisión preventiva a la espera de juicio.



La acusación asegura que Combs forzaba encuentros entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos, llamados ‘freak offs’, que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.



Según la fiscalía, en una ocasión el rapero pagó más de 46.000 dólares para cubrir los daños causados a una habitación de un hotel de Manhattan tras una de estas orgías.