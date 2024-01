El PSOE reconoce “un problema de comunicación” en materia de igualdad tras el último CIS

El PSOE reconoció “un problema de comunicación” en materia de igualdad y, junto a En Comú Podem, defendió ayer la necesidad de hacer una política feminista tras la publicación del CIS, que sostiene que un 44,1% de hombres y 32,5% de mujeres creen que las políticas de igualdad discriminan a los varones.



“Creo que tenemos un problema en la comunicación porque la realidad es radicalmente contraria a esa percepción. Las desigualdades siguen existiendo, las brechas siguen existiendo, la necesidad de hacer una política feminista que, en el fondo, es la máxima expresión de la política de igualdad sigue siendo absolutamente necesaria”, declaró el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.



El socialista añadió que, sin embargo, “hay gente que tiene la percepción de que están discriminados frente a las mujeres y frente al feminismo”. “Algo estamos haciendo mal. Y creo que tiene mucho que ver con cómo a veces comunicamos las cosas los políticos”, señaló.



Por su parte, la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, lamentó que se esté “obviando” que seis de cada diez hombres “valoran que el feminismo es, sin duda, un movimiento de libertad, un movimiento esperanzador y un movimiento que favorece a toda la población, también a los hombres”.

En esa línea se expresó el lunes la exministra de Igualdad, Irene Montero, cuando dijo que, entonces, seis de cada diez “quieren una España feminista”.



“Yo no creo en un feminismo de enfrentamiento, no creo que tengamos que dividir entre hombres buenos y hombres malos, creo que tenemos que apostar por una sociedad a la que el feminismo abre puertas, que nos permite avanzar hacia más derechos y hacia más libertad. Libertad de la buena, de la que te permite vivir, de la que te permite no vivir apaleada, poder ser autónoma y tener un proyecto de vida y no de aquella de la que habla la señora Ayuso, de la libertad de tomar cañas. Creo que este es el feminismo por el que ha apostado este Gobierno, del que estamos orgullosas y por el que vamos a seguir trabajando”, declaró Vidal.

Igualdad real

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló ayer que es “necesario” trabajar por una “igualdad real” y destacó que este es el mandato constitucional con el que el Gobierno está “absolutamente comprometido”.

“El feminismo es igualdad y en la igualdad ganamos todos, mujeres y hombres. Es necesario trabajar por una igualdad real en la que podamos desarrollar mejor nuestros proyectos vitales”, aseguró en X (antes Twitter) que llega tras la publicación de los de la encuesta ‘Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género’, del CIS.