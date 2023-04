El PSOE avisa a sus socios de que no negociará su reforma de la ley del solo sí es sí

El PSOE avisó a sus socios de Gobierno de Unidas Podemos (UP) y al resto de aliados parlamentarios de que no negociará su propuesta de reforma de la ley del solo sí es sí –impulsada por el Ministerio de Igualdad–, ya que aseguró que es la solución “correcta”, y por ello busca el apoyo de una mayoría para su aprobación.



La secretaria general del grupo socialista en el Congreso, Isaura Leal, dijo ayer que esperaba que primase “el acuerdo y el diálogo por encima de las diferencias” en la reforma de la norma, después de que Podemos registrara el lunes enmiendas similares a las presentadas por ERC y Bildu.



Fuentes del grupo parlamentario socialista señalaron que trasladaron a sus socios que no se moverán de su propuesta de reforma, por lo que no tienen previsto pactar enmiendas transaccionales ni negociar nada al respecto. Las mismas fuentes recordaron que al tratarse de una ley orgánica es necesaria la aprobación de la reforma por mayoría absoluta. Y aunque no quisieron dar por hecho el apoyo del Partido Popular (PP), sí recordaron que este grupo votó a favor de la toma en consideración de la iniciativa socialista para cambiar la norma.

Grandes acuerdos



El lunes finalizó el plazo de presentación de enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí, presentada por los socialistas, una iniciativa que será debatida y votada de forma definitiva en el pleno del Congreso del 20 de abril, después de la celebración de la ponencia el día 17 y de la aprobación del dictamen en la comisión de Justicia el día 18.



En la rueda de prensa, Leal destacó que los socialistas trabajaron por “alcanzar grandes acuerdos con mayorías parlamentarias” en el Congreso a lo largo de esta legislatura, y añadió que la reforma de la ley del solo sí es sí “no será una excepción”. En su opinión, la reforma planteada por los socialistas es la que “resuelve de mejor manera y de forma más rigurosa” los “efectos indeseados” de rebajas de condena para algunos agresores sexuales aplicados tras la entrada en vigor de una de las normativas estrella de Igualdad.



“Si se ha detectado un problema, la solución que se ha de aplicar tiene que ser adecuada al problema generado”, apuntó la portavoz de los socialistas.



Por su parte, en Unidas Podemos todo apunta a que votarán en contra de la reforma presentada por sus socios del Gobierno de coalición porque no se prevé un cambio de posición, aunque el diputado morado y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez, volvió a dirigirse al PSOE para pedirle que se sume a la mayoría progresista de investidura con el fin de proteger los derechos de las mujeres en lugar de votar con el PP y Vox para que estos derechos retrocedan.

Propuestas del PP

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, señaló ayer que “lo lógico” es que las enmiendas que presentó su grupo a la proposición de ley del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí “sean atendidas” por los socialistas.

En las enmiendas del PP destaca la subida de algunas penas, la reintroducción de la agresión sexual por engaño o abuso de confianza o autoridad para menores de entre 18 y 16 años, y el castigo de la difusión y distribución de contenidos destinados a promover la violencia sexual.



A juicio de Gamarra, se trata de “enmiendas técnicas”, por lo que advirtió al PSOE: “No podemos entender que no se aborden”. No obstante, prefirió no “anticipar escenarios” sobre qué hará el PP en la votación si los socialistas no les contactan antes.