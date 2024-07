El príncipe Enrique culpa de la ruptura con su familia a su combate con la prensa

El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, cree que su decisión de llevar a la Justicia a la prensa sensacionalista británica fue un "elemento central" de su ruptura con el resto de la familia real.

En una entrevista para un documental de la televisión ITV, Enrique, duque de Sussex, consideró que cualquier cosa que él pueda decir sobre su familia derivará en un "torrente de ataques por parte de la prensa".

El hijo menor de Carlos III y la fallecida Diana de Gales ganó en diciembre la demanda que había interpuesto contra el grupo Mirror, que publica varios tabloides, por el pinchazo de su teléfono móvil para obtener exclusivas sobre su vida privada.

El Tribunal Superior de Londres dio la razón al duque de Sussex en 15 de los 33 artículos periodísticos que Enrique había dicho que habían sido elaborados a partir de información obtenida por medios ilegales entre 2003 y 2009.

"Creo que todo lo que ha acabado sucediendo ha mostrado a la gente cuál era la verdad del asunto. Para mí, la misión continúa, pero ha causado parte de una pelea", reconoce Enrique en el documental, del que ITV ha adelantado algunos extractos.

A su juicio, era necesario emprender acciones legales contra la prensa sensacionalista en el Reino Unido, y "sería bonito que lo hiciésemos como familia", con quien apenas tiene relación desde que renunció a su papel como miembro activo de la realeza y su mudanza para vivir fuera del país, primero en Canadá y luego en EE.UU..

El príncipe añade que recurrir a la Justicia ante los abusos de los tabloides forma parte del "servicio" que se espera de quienes tienen un papel público y que es el tipo de cosas que estos deberían hacer "por el bien común".

En su primera entrevista tras su victoria judicial, dice que se sintió "reivindicado" por la decisión de los jueces, que le otorgó "una victoria monumental".

Igualmente, explica que el ejemplo de su madre Diana le "motiva" para seguir adelante en su lucha contra la prensa sensacionalista, ya que "probablemente fue una de las primeras personas en sufrir escuchas, y todavía hoy los tabloides la pintan como una paranoica".

"Pero no estaba paranoica, tenía toda la razón sobre lo que le estaba sucediendo. Y hoy no está aquí para descubrir la verdad", agrega en el documental 'Tabloids on Trial'.