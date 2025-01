El PP ve la cifra casi récord de llegadas irregulares como “consecuencia” de la inacción de Sánchez

La vicesecretaria de organización del PP, Carmen Fúnez, consideró este viernes que la cifra de migrantes irregulares en 2024, que rozó el récord anual, es una “consecuencia” de la ausencia de política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.



Fueron 63.970 las entradas de migrantes en 2024, cerca del máximo histórico de los 64.298 en 2018, según el dato del Ministerio del Interior que comentó Fúnez. “Desde que Sánchez llegó al palacio de La Moncloa no ha existido política migratoria por parte del Gobierno y las consecuencias son tremendas: es el récord, que también lo tiene Sánchez, en la llegada de migrantes a Canarias”, apuntó Fúnez.

Acuerdo con CC



En contraste, recordó que el PP llegó a un acuerdo con Coalición Canaria (CC), partido con el que cogobierna Canarias, al que, añadió, se han sumado otras 13 comunidades, y que tiene como fin “dar una solución real a la emergencia migratoria en Canarias”.

“Sánchez no tiene política migratoria y solo está mirando a Canarias a la espera o intentando que caiga el gobierno de coalición” del PP y CC, opinó la secretaria de organización.



La dirigente del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo también arremetió contra Sánchez por la política sobre fronteras, porque, a su juicio, los acuerdos sobre Melilla y Cataluña, son un “riesgo” en un asunto que debería ser “una competencia irrenunciable por parte del Gobierno de España”.



Fúnez se refirió así a las negociaciones sobre la cesión de competencias en fronteras a los Mossos y las condiciones de Marruecos para reabrir la aduana melillense y resumió que en ambos casos Sánchez “parece más sensible” a lo que quieren los independentistas y los marroquíes que la mayoría de los españoles.

En busca de consenso



Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, criticó que el PP diga que el Gobierno no tiene política migratoria y aseveró que “la solidaridad no es un eslogan vacío”, sino que “se practica, y lo que tiene que hacer el Partido Popular es sentarse” para consensuar una solución para los menores no acompañados.



Saiz se refirió así, en una entrevista en Televisión Española, a los datos oficiales que reflejan que España rozó en 2024 el récord de llegadas irregulares de migrantes registradas en un año, con 63.970 entradas, y a las declaraciones del portavoz de los populares, Borja Sémper, en las que exigió al Ejecutivo más financiación para las comunidades que acojan menores no acompañados porque “no son “paquetería exprés” que hay que repartir “para lavar la conciencia del ministro o del presidente de turno”.

Según el Ministerio del Interior, España registró en 2024 casi 64.000 entradas irregulares de personas



Saiz dijo que “lo importante es cómo se gestiona esa realidad”, y el Gobierno la aborda con una política migratoria “que va desde la atención en las costas hasta los despachos”, como se refleja en la inversión en salvamento marítimo y en acciones como el nuevo reglamento de extranjería, que implican una política antagónica a otras que –dijo– suponen un “apartheid”.

“Por eso me duele cuando escucho algunos líderes del Partido Popular mostrando un total desconocimiento, diciendo que el Gobierno español no tiene política migratoria”, señaló la ministra, que aseveró que “la solidaridad no es un eslogan vacío; la solidaridad se practica y lo que tiene que hacer el Partido Popular es sentarse y avenirse a modificar, en lo que tiene que ver con los menores no acompañados, la ley de extranjería”.



Además, la ministra de Inclusión añadió que el Gobierno de Pedro Sánchez no parará “hasta encontrar un acuerdo”, y que en todo caso la respuesta “tiene que tiene que comenzar con esa modificación de la ley de extranjería” porque ahora “no todas las comunidades están cumpliendo sus competencias, que es el atender y el dar respuesta a esos menores que vienen buscando oportunidades”, subrayó.