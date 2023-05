Los niños de nueve años empeoran en la lectura por el cierre de los colegios durante la pandemia de covid

Los alumnos españoles de cuarto de Primaria–9 años– empeoraron siete puntos, hasta los 521, en la última evaluación sobre comprensión lectora PIRLS 2021 respecto a la de 2016, realizada por la Asociación Internacional para la Evaluación del rendimiento Educativo.



España se sitúa en el puesto 21 junto con Nueva Zelanda en esta quinta edición del estudio, cuyos resultados se publicaron ayer y reflejan una tendencia del rendimiento a la baja a causa del covid. Los datos del informe se recopilaron durante la pandemia con la participación de 57 países.



En este informe, el equivalente al PISA para Primaria, Singapur lidera la tabla con 587 puntos, seguido de Irlanda (577), Honk Kong (573), Rusia (567) e Irlanda del Norte (558), mientras en los últimos lugares se sitúan Sudáfrica (288), Marruecos (372), Egipto (378), Jordania (381) e Irán (413).



El informe revela que dos tercios de los países participantes registraron un descenso del rendimiento medio en lectura entre 2016 y 2021, lo que sugiere que la pandemia tuvo un impacto negativo generalizado en este aspecto. En el caso de España, que participa desde 2006, se evaluó a 8.551 estudiantes de 452 centros y se obtuvo un resultado en el rendimiento medio en lectura que supone una bajada de siete puntos.



Otro de los resultados más significativos del estudio es que las alumnas (522) presentan un rendimiento mayor que los alumnos en comprensión lectora (520), aunque la diferencia por sexo española es de las más bajas de los países participantes.



Además, un 10% confiesa que leer no le gusta y uno de cada cinco revela que no se siente seguro en esta práctica. En España, un 25% dedica más de 30 minutos a utilizar dispositivos digitales para leer información en un día escolar, un 57% este tiempo o menos y el 18% no dedica ni un minuto.



Respecto al impacto del estatus socioeconómico del hogar y de la escuela, a nivel global persisten como fuertes indicadores del rendimiento. En España hay una diferencia de 62 puntos entre los alumnos con un nivel socieconómico alto y los de uno bajo (550 frente a 488).