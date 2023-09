Ni confusas, ni promiscuas: las personas bisexuales exigen su espacio dentro del colectivo

Tradicionalmente representadas como promiscuas, las personas bisexuales exigen liberarse de los estigmas y que se deje de cuestionar su sexualidad. “No estamos pasando por un periodo de confusión ni es una fase. Somos bisexuales”, y reclaman referentes que normalicen una realidad que viven un millón y medio de personas en España.



“La realidad bisexual sigue siendo constantemente cuestionada”, señala a EFE el co-coordinador del Grupo de Políticas Bisexuales de la FELGTBI+, Alex Robles, que lamenta la escasa representación pública de este colectivo.



A pesar de que los bisexuales -que sienten atracción por personas del sexo femenino y masculino- representan más del 50 % de la población LGTBI en España, su proyección pública es minoritaria. “Cuando publican listas de las personas LGTBI mas influyentes no se incluye a personas bisexuales”, lamenta Robles.



Patricia Freire, activista de la Asociación ALAS A Coruña, tiene una explicación: “Nuestra lucha va muchos años por detrás que la del colectivo porque hemos cedido en nuestras reivindicaciones en pro del bienestar del resto y hemos considerado que ciertos momentos eran mucho más importantes para las personas trans o en su momento para personas gais o lesbianas”, con luchas como la del matrimonio homosexual.



Esto ha ocasionado -señala en declaraciones a EFE- que el conocimiento que existe a día de hoy en la población bisexual sea poquísimo y que esté cargado de estereotipos y prejuicios.



“Que somos promiscuos, que no podemos estar con una persona, que somos infieles por naturaleza, que estamos en una fase que nos definimos como bisexuales porque no nos atrevemos a dar el paso para definirnos como lesbianas o gays”, etc. Fetichismo y vicio, estigmas que rodean a las mujeres bisexuales



Carlos Castaño, activista bisexual redunda en la misma tesis. “En el caso de las mujeres hay mucho fetichismo” impulsado por el porno que explota los tríos formados por dos mujeres y un hombre. “A las mujeres bisexuales les acompaña el estigma del vicio y la idea de que, al ser bisexual, se van a querer acostar con un hombre y una mujer indistintamente”, señala a EFE.



Y esa percepción propicia el alto índice de violencia sexual que sufren las mujeres bisexuales, tal y como aseguran ambos expertos.



Freire confirma esta tesis. “En páginas o aplicaciones de ligar, por ejemplo, si pones que eres bisexual automáticamente la primera pregunta que te van a hacer es si quieres hacer un trío”.



“Se da por supuesto que, como somos bisexuales y nos atraen todo tipo de géneros, vamos a querer hacer un trío. También se da por supuesto que somos promiscuas, que no podemos tener una relación fiel, una relación seria de pareja, porque si estás con un hombre vas a querer estar con una mujer, pero si estás con una mujer también vas a querer estar con un hombre”.



En cuanto a los hombres, “estamos obligados a ser unos machotes”, algo que socialmente está vinculado a la heterosexualidad. “Pero en el momento en el que no eres heterosexual, te conviertes en un hombre de segunda, y mucho más si tienes pluma”, explica Castaño.



Todo ello hace que el impacto en la salud mental sea muy alto.



“Somos la letra del colectivo que más enfermedades mentales sufrimos, sobretodo vinculadas a la depresión, la ansiedad y el suicidio”, indica Robles, que lamenta que todo este imaginario afecta también a los jóvenes que están descubriendo ahora su sexualidad. Salen del armario mucho más tarde que gais y lesbianas



De esta manera -añade- una persona bisexual sale del armario a partir de los 25 o 30 años, mientras que los gais y las lesbianas lo hacen durante la adolescencia.



“Yo hasta los 25-26 años no fui consciente de mi bisexualidad, y como yo, mucha gente, algunos hasta los 40 o los 50 años”, asegura Castaño. Y ¿por qué? Por la falta de referentes, porque lo que se ve en los medios de comunicación es “súper estigmatizante en vez de empoderado y celebratorio, con lo que es normal que la gente no se identifique con la con la etiqueta bi”.



Y, sin embargo, celebra que las generaciones actuales por lo menos tienen algún referente.



“Yo sí que tengo un pelín más de esperanza con las nuevas generaciones porque ahora sí que es verdad que hay chavales de 14 y 16 años, adolescentes, que están diciendo mucho más abiertamente que son bisexuales”, sostiene Robles, que opina que se debe al papel del activismo en las redes sociales.



“Necesitamos que se de visibilidad a los referentes activistas para así poder facilitar a mucha gente joven y a gente mayor, que puedan tener ese apoyo y que sepan que existen personas igual que ellos”, sostiene Freire.



Y añade: “las etiquetas son muy positivas en el momento en el que estamos. La clave sería que el día de mañana no hiciesen falta, pero a día de hoy, con la falta de referentes que tenemos, es totalmente necesario que seamos visibles”.



“La educación y la visibilidad son las herramientas para conseguir la igualdad real”, concluye.