Nacho Cano niega ilegalidades en la contratación de becarios

El productor musical Nacho Cano ha negado que hubiera "nada ilegal" en la contratación de becarios para el musical 'Malinche', aunque ha matizado que esas labores competen a otras personas de su equipo, en una tensa declaración ante la jueza tras la que ha llamado "corrupto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



El artista ha declarado este lunes durante casi dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que le investiga por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, en relación con la contratación y las condiciones laborales de 17 becarios mexicanos para el musical, tras la denuncia de una de las jóvenes.



Tras él ha declarado otra de las directivas de Malinche, Susana Jové, quien también ha defendido que no vio irregularidades y que formó a los jóvenes como becarios dentro de la legalidad, han informado fuentes presentes en la declaración.



Estaban citadas otras dos directivas pero una ha solicitado declarar mediante comisión rogatoria porque vive en México, donde precisamente prepara el próximo estreno allí del musical Malinche, y la otra está de baja laboral.



Nacho Cano ha contestado a la jueza, a la fiscal y a sus letrados, respondiendo en varias ocasiones que él no sabía determinadas cuestiones porque él era el responsable artístico y esos asuntos eran competencia de otras personas expertas en Derecho y en inmigración y en las que confía, han explicado fuentes de su defensa.



Al finalizar la declaración, el artista ha reiterado ante una gran cantidad de periodistas que no se ha hecho “nada ilegal” y ha considerado su caso como “un cortina de humo” para que la sociedad se entretenga con una “gilipollez”, al tiempo que ha espetado que Sánchez es “un corrupto” que “utiliza a sus ministros corruptos, a sus policías corruptos y a abogados nombrados a dedo”.



“Van a por mí porque yo apoyo a Isabel (Díaz) Ayuso y apoyo a Isabel (Díaz) Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación en la que estamos”, ha aducido ataviado con una gorra negra, una chaqueta negra y pantalón blanco.



Acto seguido ha mandado un mensaje al presidente del Gobierno: “Tú vas a por mí pero yo no voy a caer, porque yo no merezco caer, porque llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero y porque lo que hago lo hago honestamente”.

No ha contestado a más preguntas sobre cómo ha transcurrido el interrogatorio, aunque sus letrados han aclarado que ha dejado claro que no hubo ilegalidades.



"Él es un creador, es un artista y tiene un equipo súper consolidado y brillante (...) con asesores jurídicos en materia de extranjería y de todo tipo. Él no se encarga de esas cuestiones, pero sí se encarga de que se hagan bien, con profesionales de primer nivel", ha garantizado el letrado José Luis González-Montes.

Han precisado que tanto Nacho Cano como Susana Jové han relatado cómo se hizo el casting de los becarios en México, cómo llegaron a España como turistas pero luego se tramitó la estancia por estudios, y cómo hacían "prácticas de naturaleza no laboral en el escenario como parte de esa formación".



Estos letrados han adelantado que aportarán al juzgado los cuadrantes del musical, algo "muy complejo" porque hay 64 actores pero que "delimitará exactamente cuántos minutos" intervino cada joven bailarín.

Por su parte el abogado de la acusación particular, Alfredo Arrién, ha afirmado que Nacho Cano "ha intentado evadir su responsabilidad, refiriendo que hay una gran organización y que él es el director artístico del proyecto y no sabe pormenores", llegando a reconocer que pudo estar mal asesorado, aunque también ha dicho que todo fue legal porque confía en su equipo.



"Dice una cosa y dice la contraria, intentado dar una apariencia de legalidad", ha dicho a EFE el letrado de Lesly Guadalupe Ochoa, la becaria que denunció dio pie al proceso, que ha incidido en que el quid de la cuestión es que, según la ley, los ensayos son la mayor parte del trabajo de los artistas, y por ejemplo Lesly participaba en dos funciones el viernes y dos el sábado.



Arrién ha subrayado la actitud "prepotente" de Nacho Cano en la sala, en la que según su relato la jueza le ha tenido que llamar la atención en varias ocasiones tanto a él como a sus abogados.



Al término de la declaración del productor musical, sobre el mediodía, ha llegado a los juzgados Lesly, que ha dicho a la prensa que le gustaría ver a Nacho Cano y que le "mintiera en la cara", y ha opinado que el productor musical “no tuvo ética profesional” al no traer a los jóvenes “de manera legal”.



Posteriormente ha accedido al interior del edificio y ha subido a la planta en la que se ubica la sala en la que estaba el productor, si bien no ha logrado encontrarse con él en esa zona, según ha constatado EFE.