Muere el excantante de Iron Maiden Paul Di'Anno

El músico británico Paul Andrews, más conocido por su nombre artístico, Paul Di'Anno, antiguo miembro de la banda Iron Maiden, ha fallecido a los 66 años, según anunció en redes sociales su compañía de discos Conquest Music, en nombre de su familia.



Paul falleció en su casa en Salisbury, en el Reino Unido, y nació en Chingford, East London, el 17 de mayo de 1958, según el comunicado, que no informa de la fecha del fallecimiento.



Andrews llegó a destacar como cantante de la banda inglesa de Heavy Metal, Iron Maiden entre 1978 y 1981. Cantó en su innovador álbum debut "Iron Maiden", y en el exitoso lanzamiento posterior titulado "Killers", destaca la nota publicada en Facebook.



Desde que dejó Iron Maiden, Paul Di'Anno tuvo una larga y agitada carrera discográfica con Battlezone y Killers, así como numerosos lanzamientos en solitario y apariciones como invitado.



A pesar de estar aquejado por los graves problemas de salud en los últimos años que lo limitaron a actuar en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fans en todo el mundo, acumulando más de 100 espectáculos desde 2023, subraya la nota.



Su primer álbum retrospectivo de su carrera, "The Book of the Beast", fue lanzado en septiembre de 2024 y contó con los aspectos destacados de sus grabaciones desde que dejó Iron Maiden.



"Conquest Music están orgullosos de haber tenido a Paul Di'Anno en nuestra familia de artistas y le piden a su legión de seguidores que levante una copa en su memoria", precisa el comunicado.